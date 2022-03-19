Финляндия ожидает десятки тысяч беженцев из Украины

На этой неделе поток прибывающих в Финляндию увеличился, и в то же время беженцы стали приезжать в ухудшившемся физическом и психическом состоянии.

Из-за войны Украину покинуло уже три млн человек, большинство из них уехало в соседние страны.

В Финляндии зарегистрировано уже 7000 украинских граждан, однако на самом деле это число значительно выше.