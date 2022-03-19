Сб, 19.03.2022
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Финляндия ожидает десятки тысяч беженцев из Украины

YLE/PM
Финляндия ожидает десятки тысяч беженцев из Украины
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Флаг Финляндии.
Флаг Финляндии. Фото: Ints Kalnins

По оценке финского МВД, в Финляндию из Украины прибудут десятки тысяч беженцев, пишет Yle.

На этой неделе поток прибывающих в Финляндию увеличился, и в то же время беженцы стали приезжать в ухудшившемся физическом и психическом состоянии.

Из-за войны Украину покинуло уже три млн человек, большинство из них уехало в соседние страны.

В Финляндии зарегистрировано уже 7000 украинских граждан, однако на самом деле это число значительно выше.

«Динамика сохраняется. Пока точное число назвать невозможно, но речь в итоге будет идти о десятках тысяч. Места в пунктах приема беженцев быстро заполняются и новые центры приема открываются в Эспоо и Сейняйоки. Частные операторы также открывают свои компании. Готовность высокая, но потребуются новые пункты приема», – комментирует Анна Рундгрен, эксперт МВД.

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