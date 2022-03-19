Финляндия ожидает десятки тысяч беженцев из Украины
Финляндия ожидает десятки тысяч беженцев из Украины
На этой неделе поток прибывающих в Финляндию увеличился, и в то же время беженцы стали приезжать в ухудшившемся физическом и психическом состоянии.
Из-за войны Украину покинуло уже три млн человек, большинство из них уехало в соседние страны.
В Финляндии зарегистрировано уже 7000 украинских граждан, однако на самом деле это число значительно выше.
«Динамика сохраняется. Пока точное число назвать невозможно, но речь в итоге будет идти о десятках тысяч. Места в пунктах приема беженцев быстро заполняются и новые центры приема открываются в Эспоо и Сейняйоки. Частные операторы также открывают свои компании. Готовность высокая, но потребуются новые пункты приема», – комментирует Анна Рундгрен, эксперт МВД.