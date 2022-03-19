Турция: Путин не спешит разговаривать с Зеленским

Об этом заявил представитель администрации президента Турции Ибрагим Калын для турецкого издания Hürriyet, передало турецкое государственное новостное агентство «Анадолу».

«В его разговорах с Зеленским и Путином, наш президент выразил свое предложение прекратить войну и провести встречу двух лидеров в Турции. Господин Зеленский готов к этому. Путин, в противоположность, считает, что стороны пока не достигли общего видения, чтобы проводить переговоры на уровне глав государств», - сказал Калын.

По его словам, Эрдоган предлагает зафиксировать на переговорах Зеленского и Путина основные моменты, по которым возможен компромисс, а затем будут продолжаться более детальные переговоры делегаций по соглашению. Турецкий президент готов быть посредником в этих переговорах и предложить площадку для переговоров в Турции.

По его словам, Путин в разговоре с Эрдоганом озвучил шесть требований к Украине:

нейтралитет Украины и отказ от будущего вступления в НАТО;

«демилитаризация» и взаимное предоставление гарантий безопасности по австрийской модели безопасности;

«денацификация»;

отмена «ограничений» для широкого употребления русского языка;

статус признания «ДНР» и «ЛНР»;

признание русской аннексии Крыма.

По словам Калына, украинская делегация якобы обсуждала первые четыре пункта с русскими, но не готова даже обсуждать пятый и шестой. Поэтому будто бы Турция надеется на прогресс, если удастся организовать встречу Зеленского и Путина.

Калын утверждает, что ни Украина, ни мировое сообщество вряд ли смогут без проблем согласиться на признание оккупации Крыма и Донбасса Россией, ведь это вопиющее нарушение международного права.