Турецкие власти заявляют, что усиленно работают над организацией встречи украинского президента Владимира Зеленского с российским президентом Владимиром Путиным, но Россия пока не изъявляет желания, сообщает «Украинская правда».
Турция: Путин не спешит разговаривать с Зеленским
Об этом заявил представитель администрации президента Турции Ибрагим Калын для турецкого издания Hürriyet, передало турецкое государственное новостное агентство «Анадолу».
«В его разговорах с Зеленским и Путином, наш президент выразил свое предложение прекратить войну и провести встречу двух лидеров в Турции. Господин Зеленский готов к этому. Путин, в противоположность, считает, что стороны пока не достигли общего видения, чтобы проводить переговоры на уровне глав государств», - сказал Калын.
По его словам, Эрдоган предлагает зафиксировать на переговорах Зеленского и Путина основные моменты, по которым возможен компромисс, а затем будут продолжаться более детальные переговоры делегаций по соглашению. Турецкий президент готов быть посредником в этих переговорах и предложить площадку для переговоров в Турции.
По его словам, Путин в разговоре с Эрдоганом озвучил шесть требований к Украине:
- нейтралитет Украины и отказ от будущего вступления в НАТО;
- «демилитаризация» и взаимное предоставление гарантий безопасности по австрийской модели безопасности;
- «денацификация»;
- отмена «ограничений» для широкого употребления русского языка;
- статус признания «ДНР» и «ЛНР»;
- признание русской аннексии Крыма.
По словам Калына, украинская делегация якобы обсуждала первые четыре пункта с русскими, но не готова даже обсуждать пятый и шестой. Поэтому будто бы Турция надеется на прогресс, если удастся организовать встречу Зеленского и Путина.
Калын утверждает, что ни Украина, ни мировое сообщество вряд ли смогут без проблем согласиться на признание оккупации Крыма и Донбасса Россией, ведь это вопиющее нарушение международного права.
Кроме того, он добавил, что Россия пытается вести переговоры с позиции силы, но «не стоит забывать, что продолжение войны, прежде всего, ударит по армии и экономике России».