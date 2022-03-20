«Надеюсь, русские тоже любят своих детей». Как музыканты с помощью песен борются против войны

Опустили их в Вечный Покой!

Песня посвящена юнкерам, погибшим во время Октябрьского вооруженного восстания 1917 года в Москве и похороненным на Московском Братском кладбище. "Вскоре после октябрьских событий я написал песню "То, что я должен сказать". Написана она была под впечатлением смерти московских юнкеров, на похоронах которых я присутствовал", - писал в своих мемуарах Вертинский.

На протяжении почти семи десятилетий песня была практически забыта, но во второй половине 80-х, едва забрезжили первые признаки перестроечной гласности, Борис Гребенщиков, почти случайно обнаружив ее на попавшей к нему пленке со старыми записями Вертинского, вернул ее к жизни. Во время вовсю еще бушевавшей Афганской войны она вдруг обрела невероятную актуальность и стала одним из немногих, но, пожалуй, самым ярким и выразительным антивоенным художественным высказыванием.

Вспомнил Гребенщиков о ней и сейчас. "То, что я должен сказать" прозвучала на концерте "Аквариума" в Петербурге буквально накануне вторжения 23 февраля, она же открывала лондонский концерт нового образования "БГ+" в Лондоне 2 марта. А еще через два дня, 4 марта, БГ опубликовал ее в виде недвусмысленного антивоенного заявления в своем канале на YouTube.

В это трудное время ко двору пришлась и старая песня Виктора Цоя "Безъядерная зона". Она была написана еще в 1984 году - "Кино" впервые исполнили ее на фестивале Ленинградского Рок-клуба, где она получила приз за лучшую антивоенную песню. Возродившаяся год назад без своего солиста, но с сохранением его голоса группа "Кино" перезаписала песню и 10 марта выложила созданный на ее основе новый видеоклип в своем канале на YouTube.

Вновь актуальной становится написанная еще в самом начале Афганской войны, в 1980 году, песня Юрия Шевчука из первого, записанного еще в Уфе альбома группы ДДТ "Свинья на радуге".

"Первый гроб мы получили из Афганистана, мой друг Витя Тяпин привез, мой одноклассник, который там служил лейтенантом с первых дней войны. Он привез первые гробы в Уфу, я там тогда жил. Мы всю ночь тогда с ним проговорили. А у нас тогда "дули по ящику", что мы там детские сады строим… А на самом деле там война была. Друг всю ночь мне рассказывал об этой войне. Мы выпивали, а наутро как-то написалась, вышла из меня эта песня", - вспоминал Шевчук.

За прошедшие с момента ее написания 40 с лишним лет Шевчук пел песню в самых разных "горячих точках" - от Чечни до Таджикистана, от Югославии до Южной Осетии.