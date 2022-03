«Надеюсь, русские тоже любят своих детей». Как музыканты с помощью песен борются против войны

Немного истории

Огромный импульс антивоенному движению и, соответственно, антивоенной песне придала Вьетнамская война. "The Unknown Soldier" авторства The Doors, "For What it's Worth" Buffalo Springfield, "Sky Pilot" Эрика Бердона и его Animals, "I Don't Wanna Go to Vietnam" Джона Ли Хукера, "People Let's Stop the War" Grand Funk Railroad, "Let's Impeach the President" Нила Янга - это лишь немногие из ярчайших антивоенных песен, которыми была пронизана вся рок-музыка 60-х и 70-х годов.