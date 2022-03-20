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Тяжелое ДТП: автомобиль врезался в дерево, два человека госпитализированы

rus.postimees.ee
Тяжелое ДТП: автомобиль врезался в дерево, два человека госпитализированы
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Машина врезалась в дерево. Фото иллюстративное.
Машина врезалась в дерево. Фото иллюстративное. Фото: Kenno Soo

В субботу, 19 марта, произошло тяжелое ДТП: автомобиль съехал с дороги и врезался в дерево. Двое пострадавших были доставлены в больницу, сообщает Департамент полиции и погранохарны. 

Вчера в 16 часов в Харьюмаа в волости Йыэляхтме на шестом километре шоссе Лагеди-Костивере автомобиль Audi A4, личность водителя которого устанавливается, съехал с дороги и врезался в дерево.

Находившиеся в автомобиле 26-летний мужчина и 33-летний мужчина были доставлены в Северо-Эстонскую региональную больницу.

Всего за последние сутки произошло три тяжелых ДТП, в которых в общей сложности пострадали четыре человека.

Также полиция задержала на дорогах Эстонии 31 нетрезвого водителя: у всех были выявлены признаки употребления алкоголя. 

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