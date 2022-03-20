Тяжелое ДТП: автомобиль врезался в дерево, два человека госпитализированы

Вчера в 16 часов в Харьюмаа в волости Йыэляхтме на шестом километре шоссе Лагеди-Костивере автомобиль Audi A4, личность водителя которого устанавливается, съехал с дороги и врезался в дерево.

Находившиеся в автомобиле 26-летний мужчина и 33-летний мужчина были доставлены в Северо-Эстонскую региональную больницу.

Всего за последние сутки произошло три тяжелых ДТП, в которых в общей сложности пострадали четыре человека.