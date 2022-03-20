Украинские военные сообщили о гибели заместителя командующего Черноморским флотом РФ

Ранее о смерти Палия также писали некоторые украинские издания, ссылаясь на пост во «ВКонтакте» президента консалтинговой группы «Содействие» Константина Царенко. Сейчас запись недоступна, но ее скриншот остался в СМИ, передает "Медуза" .

Как сообщает телеграм-канал "Можем объяснить", капитан Андрей Палий — украинец по национальности, уроженец Киева, служит на ВМФ РФ с начала 1990-х годов. По данным украинских журналистов, Палий в 1993 году отказался принимать украинскую военную присягу и перешел служить на Северный флот России. В 2021 году крымские СМИ упоминали его как заместителя командующего Черноморским флотом по военно-патриотической работе. О Палие также известно, что он участвовал в блокаде побережья Грузии в войне 2008 года и в аннексии Крыма 2014 года.