«Все в подвешенном состоянии». Что происходит с застрявшими за границей российскими туристами

"Очень многих туристов закинули в один отель, они там, как в аэропорту. Вылет нам запланировали на 19 число, друзьям на завтра. Все пока в подвешенном состоянии", - написала она в переписке с Би-би-си.

Она прилетела в Египет первого марта и должна была улететь десятого. Рейс, назначенный на 19 марта, по ее словам, перенесли пока на пять часов.

Проблема, которая встала перед некоторыми туристами - необходимость оплатить ПЦР-тест, который нужен для пересадки, в частности, в Казахстане.

Анастасия - турагент. Она отправила группу туристов в Шарм-эль-Шейх - этот тур закончился 10 марта. Вывозной рейс назначен на 19 марта. Проживание с 10 по 19 марта и обратный билет оплачивает туроператор.

"Вопрос сейчас только в том, как оплатить ПЦР-тест для Казахстана, так как полетят через него. У людей все деньги на картах и снять их невозможно, чтобы расплатиться", - написала она в переписке с Би-би-си.

Таиланд

Больше всего российских самостоятельных туристов, по данным Ростуризма, находится в Таиланде.

По данным посольства России в Таиланде, туристам выдано 1500 писем для продления легального проживания в королевстве.

По словам посла, волонтеры помогают тем туристам, кому нужна еда и жилье - информацию об этом можно найти, в частности, в телеграм-канале "Таиланд. Взаимопомощь".

У некоторых туристов не было обратных билетов.

Инна, которая отдыхала на острове Пхукет в Таиланде, позвонила на горячую линию МИД - там ей сообщили, что для тех, у кого нет билетов, вывозные рейсы будут платными.

"МИД сообщил, что возвратные рейсы будут согласно тарифам. Сейчас билет на одного человека стоит примерно 100 тыс. рублей. То есть 400 тыс. на семью гуманитарный рейс", - рассказывает она.

Однако пока доступных билетов нет.

"Мы не купили билеты, так как на апрель не были анонсированы рейсы. А когда билеты, наконец, появились и мы собрались купить, они пропали снова", - говорит Инна.

Сейчас в чате, где состоят туристы в Таиланде без обратных билетов, больше 60 человек - при этом в основном там находится один из членов семьи.

Тех, у кого есть обратные билеты, российские авиакомпании вывозят с помощью рейсов иностранных перевозчиков. В результате некоторые россияне проводят в дороге по 20-30 часов, добираясь домой едва ли не через полмира.

Например, Виктория рассказала в одном из чатов, что ее семья добралась из Пхукета домой во Владивосток рейсом Qatar Airways по маршруту Пхукет-Катар (Доха)-Москва-Владивосток. При этом она осталась очень довольна перелетом.

У нее были билеты туда и обратно от S7 - в итоге ее рейс обратно был всего на день позже, чем планировалось изначально.

В сложной ситуации оказались те, кто из-за задержки вывозных рейсов решил вернуть свои билеты.

"Аэрофлот изначально заявил, что спецрейсов не будет, пишите заявление на возврат. Теперь, когда мы хотим попасть на этот спецрейс (17 марта был), нам сказали, что перевозку не осуществляют, так как вы написали заявление на возврат. А деньги по закону вернут только от 10 до 30 дней", - пишет Ирина в одном из чатов. На дополнительные вопросы Би-би-си она не ответила.

Куба

В самом начале введенных санкций, до закрытия воздушного пространства США, предполагалось, что Куба останется одним из доступных для россиян туристических направлений.

Однако позже стало понятно, что и туда рейсы российским авиакомпаниям придется прекратить - и встала проблема застрявших туристов.

Юлии, родители которой отдыхают на Кубе, из МИД в ответ на обращение пришла рекомендация держать связь с туроператором и авиаперевозчиком "для проработки альтернативных авиарейсов для возвращения, в том числе через третьи страны, а также через наземные пункты пропуска".