Прошедшая зима оказалась самой снежной за последние годы – из Таллинна вывезли около 595 200 кубометров или 39 680 полных кузовов снега. На вывоз снега с улиц и дорог столицы зимой 2021/22 гг. потребовалось около 4,3 миллиона евро.
В Таллинне на вывоз снега потратили почти 4,3 миллиона евро
«Устойчивый снежный покров образовался еще в конце ноября, а последний снегопад прошел 8 марта. По данным Национальной метеослужбы Эстонии самый толстый снежный покров наблюдался 5 февраля и достигал в месте проведения замеров 35 сантиметров, - рассказал вице-мэр Владимир Свет. – Поэтому и объемы вывезенного из города снега были очень велики. Например, в зимний сезон 2020/21 года, когда зима также была снежной, вывезли 251 260 кубометров снега. Однако рекорд по объемам вывоза снега остается за зимой 2010/11 гг., когда было вывезено 609 070 кубометров».
Постоянные температурные колебания от плюса к минусу становились причиной гололеда. Для борьбы с гололедицей было использовано 9955 тонн хлоридов и 4944 тонны гранитной крошки. Кроме того, районные управы на протяжении всей зимы бесплатно раздавали гранитную крошку квартирным товариществам.
«Экстремальные погодные условия стали большим вызовом как для участников движения, так и для коммунальных служб. В ситуации сложных погодных условий уборкой снега и борьбой с гололедицей занимались ежедневно около 150 единиц техники и почти 40 бригад рабочих, - сказал Свет. – За зиму городским договорным партнерам пришлось частично скорректировать технологию уборки улиц, потому что сочетание обильного снега и частых потеплений сделало уборку остановок общественного транспорта и переходов вручную чрезвычайно сложной задачей. Поэтому пришлось задействовать бригады субподрядчиков с маленькими погрузчиками».
Огромное количество снега привело к тому, что машины медленнее справлялись с очисткой тротуаров и это занимало больше времени, нежели предполагалось. На второстепенных дорогах пришлось больше обычного заниматься борьбой со снежными и ледяными колеями, что потребовало дополнительных ресурсов. На качество работ повлияло и большое количество припаркованных автомобилей, которые мешали снегоуборочной технике проехать. Опыт, полученный этой зимой, будет использован при планировании работ в будущем. Обслуживание прилегающих к недвижимости тротуаров – задача ее собственников, это касается как уборки снега и борьбы с гололедом, так и начинающегося сезона весенней уборки.