В Таллинне на вывоз снега потратили почти 4,3 миллиона евро

«Устойчивый снежный покров образовался еще в конце ноября, а последний снегопад прошел 8 марта. По данным Национальной метеослужбы Эстонии самый толстый снежный покров наблюдался 5 февраля и достигал в месте проведения замеров 35 сантиметров, - рассказал вице-мэр Владимир Свет. – Поэтому и объемы вывезенного из города снега были очень велики. Например, в зимний сезон 2020/21 года, когда зима также была снежной, вывезли 251 260 кубометров снега. Однако рекорд по объемам вывоза снега остается за зимой 2010/11 гг., когда было вывезено 609 070 кубометров».

Постоянные температурные колебания от плюса к минусу становились причиной гололеда. Для борьбы с гололедицей было использовано 9955 тонн хлоридов и 4944 тонны гранитной крошки. Кроме того, районные управы на протяжении всей зимы бесплатно раздавали гранитную крошку квартирным товариществам.

«Экстремальные погодные условия стали большим вызовом как для участников движения, так и для коммунальных служб. В ситуации сложных погодных условий уборкой снега и борьбой с гололедицей занимались ежедневно около 150 единиц техники и почти 40 бригад рабочих, - сказал Свет. – За зиму городским договорным партнерам пришлось частично скорректировать технологию уборки улиц, потому что сочетание обильного снега и частых потеплений сделало уборку остановок общественного транспорта и переходов вручную чрезвычайно сложной задачей. Поэтому пришлось задействовать бригады субподрядчиков с маленькими погрузчиками».