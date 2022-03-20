ФСБ подозревается в похищении украинской журналистки: в Украине возбуждено уголовное дело

«По данным следствия, 15 марта 2022 года представители ФСБ и вооруженных сил страны-агрессора похитили в городе Бердянске журналистку "Громадського", которая готовила материалы о военных действиях на востоке и юге Украины. Пока ее место пребывания неизвестно», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее издание «Громадське» писало, что потеряло связь со своей журналисткой Викторией Рощиной. Издание предполагает, что ее задержала ФСБ России.

«Двое суток мы прилагали все усилия, чтобы вызволить журналистку непубличным способом. Но это оказалось безрезультатным. Поэтому призываем украинское и международное сообщество присоединиться к освобождению журналистки Hromadske Виктории Рощиной», – говорится в заявлении редакции.