Взятая в плен украинская журналистка отпущена на свободу

Украинская прокуратура ранее возбудила уголовное дело, в похищении подозревалось ФСБ РФ. Во вторник, 22 марта «Громадське» сообщило, что 21 марта журналистка была отпущена, но ее заставили записать видео, где она отрицает претензии к службам РФ, которые держали ее в плену, и говорит, будто они спасли ей жизнь.

Сейчас Рощина на подконтрольной украинскому правительству территории и направляется в Запорожье, где должна встретиться с родными, пишет "Украинская правда". Отмечается, что пророссийские СМИ и Telegram-каналы стали распространять видео, в котором Рощина отрицает свои претензии к держащим ее в плену российским службам и говорит, что якобы они спасли ей жизнь.

Сообщается, что эту запись, ставшую условием увольнения, журналистка записала под давлением российских силовиков.

Рощина снимала видео и писала статьи с горячих точек на востоке и юге Украины все дни российско-украинской войны. В частности, она готовила материалы о военных действиях в Запорожской и Донецкой областях и планировала поехать в Мариуполь.