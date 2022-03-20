Было бы наивно думать, что в Киеве, окруженном российскими войсками с трех сторон, вообще нет проблем с продовольствием, но ситуация пока что не так плоха, как может показаться на первый взгляд, пишет Postimees.

Хлебный прилавок. Фото: Erik Prozes

Понятно, что очень многие производители продуктов питания были вынуждены прервать работу из-за войны, деятельность некоторых поставщиков была серьезно нарушена, а транспортные маршруты затруднены. «Но наша компания усердно работает над тем, чтобы в магазине было более-менее всё в наличии», — говорит представитель супермаркета Novus Наталья Корж.

Наталья Корж. Фото: Erik Prozes

Хлебный прилавок в магазине полупустой, но, к счастью, у магазина имеется своя небольшая пекарня. Конечно, сорта хлеба, произведенные в других местах, быстро исчезают с прилавков. Как правило, основные продукты питания, в том числе хлеб, скупаются быстро. Крупы, гречка, сахар… всё быстро уходит в больших количествах. «Яйца — это тоже товар, который скупают массово», — объясняет Корж.

Военное время для многих тяжелое, некоторые не имеют возможности работать. «Рыбную икру многие не могут себе позволить сейчас, — говорит представитель сети магазинов. — Основные продукты питания по-прежнему скупаются в первую очередь. А уж если покупатели приходят в магазин – в нынешнее время люди не ежедневно ходят – то покупают сразу много. Намного больше, чем раньше».

Своя пекарня. Фото: Erik Prozes

Люди запасаются, потому что никогда не знаешь, что принесут следующие дни войны. Однако киевляне покупают продукты и для отрядов украинской добровольческой армии, которые защищают родину. Наталья Корж подчеркивает это с большой гордостью. «Мы сильная нация — мы помогаем друг другу в эти трудные времена», — говорит она.

Прилавок с овощами. Фото: Erik Prozes

Проходя мимо относительно скудного выбора овощей, представитель магазина отмечает, что, конечно же, картошка, морковь, лук и другие товары на данный момент являются ходовыми. То же самое касается молочных продуктов и свежего мяса — до закрытия магазина все прилавки уже могут опустеть. «Но, видите, сейчас мясо еще есть (на часах около 14 часов)», — отмечает Корж.

Мясной прилавок. Фото: Erik Prozes

Если раньше этот магазин обычно работал с восьми утра до одиннадцати вечера, то теперь он работает с девяти до пяти. Военное время устанавливает свои правила. Многие мелкие магазины в городе и вовсе закрылись. Поэтому поход в магазин (с более богатым выбором) может занять больше времени. «Люди должны вернуться домой с едой до комендантского часа (в Киеве он начинается в 20:00)».

Алкогольный отдел закрыт. Фото: Erik Prozes

На какое-то время с прилавков Novus исчезла и продукция компании Coca-Cola. Сейчас однако Coca-Cola и Fanta снова на прилавках, но есть вопросы по продукции Nestle.

Аквариумы с морепродуктами пустуют. Фото: Erik Prozes

Что насчет цен? Значительно ли они выросли во время войны? На лице представителя магазина появляется слегка удивленное выражение. «Не выросли, слава богу!» - говорит она.