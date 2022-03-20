В домах становится все больше электроприборов, которые используются каждый день, поэтому в жилых помещениях возрастает опасность пожара, говорится в исследовании главы Раплаской спасательной команды и выпускник Академии МВД Хелари Вийарта. Согласно результатам исследования, среди электроприборов чаще всего причиной пожаров является крупная бытовая техника, лидером среди которой (15,6 процента пожаров) стал холодильник.
Исследование: среди электроприборов чаще всего причиной пожаров становится холодильник
Спасательный департамент приводит случай, когда в гостиной в многоквартирном доме загорелись мебель, игрушки и провод холодильника. Как выяснилось, ребенок вставил вилку неиспользуемого холодильника в розетку. «К сожалению, провод повредился под мебелью, и из-за этого неисправного провода произошло возгорание», – сказала медиасоветник Спасательного департамента Сандра Нахкур. Пожар также произошел в квартире, где загорелся дефектный кабель подключенного к электросети холодильника, и в торговом зале магазина, где воспламенился конденсатор холодильника.
Чтобы уменьшить опасность, холодильник следует регулярно чистить, а использовать его надо при температуре от +10 до +43 °C. Для подключения к электросети нельзя использовать двойники-тройники и удлинители, причем соединение должно находиться в месте с хорошим доступом.
«Удлинители предназначены скорее для временного использования, а не для того, чтобы чайник, бойлер или другие приборы были постоянно подключены к сети», – сказал руководитель коммуникационного отдела G4S Максим Тууль.
У различных электроприборов должно быть хорошее заземление, также следует использовать необходимые предохранители, которые защитят технику от токов утечки, перегрузки, грозы и искр.
«По мере использования электросистемы стареют, поэтому надо проверять их состояние и помнить о том, что ни одна вещь не служит вечно», – сказала эксперт отдела надзора за безопасностью Спасательного департамента Хейди Мыттус.
Если при включении или выключении электроприбора появляются видимые искры, это говорит о том, что соединительные контакты отслужили свое и прибор следует отремонтировать или заменить. Мыттус отметила, что если у кого-то еще остались электроприборы советских времен, то сейчас самое время их заменить, пока не поздно. Если используется электрическая установка, то в определенные периоды проводится ее плановый аудит – частота зависит от вида и возраста установки.
Для того, чтобы чувствовать себя дома в большей безопасности, кое-что можно сделать и самому. Обязательно стоит установить дома умный датчик, который не только издает сигнал тревоги, но и отправляет кому-то оповещение. Совсем недавно умный дымовой датчик спас от пожара дом, в котором загорелся тостер, а также передал из офисного здания сигнал тревоги – отреагировавший на него патрульный экипаж G4S увидел на месте происшествия, что задымился принтер.
Спасательный департамент разработал стратегию до 2025 года, согласно которой к этому времени число пожаров в жилых зданиях должно быть ниже 700 и число погибших в пожарах – ниже 12. В 2015 году эти числа составили, соответственно, 790 и 50. Три года назад на миллион жителей у нас приходилось 32,4 смерти от огня, в то время как в других Северных странах – в среднем 7,1. Это означает, что в Эстонии число смертей при пожарах более чем в 4,5 раза выше среднего.