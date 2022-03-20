Исследование: среди электроприборов чаще всего причиной пожаров становится холодильник

Спасательный департамент приводит случай, когда в гостиной в многоквартирном доме загорелись мебель, игрушки и провод холодильника. Как выяснилось, ребенок вставил вилку неиспользуемого холодильника в розетку. «К сожалению, провод повредился под мебелью, и из-за этого неисправного провода произошло возгорание», – сказала медиасоветник Спасательного департамента Сандра Нахкур. Пожар также произошел в квартире, где загорелся дефектный кабель подключенного к электросети холодильника, и в торговом зале магазина, где воспламенился конденсатор холодильника.

Чтобы уменьшить опасность, холодильник следует регулярно чистить, а использовать его надо при температуре от +10 до +43 °C. Для подключения к электросети нельзя использовать двойники-тройники и удлинители, причем соединение должно находиться в месте с хорошим доступом.

«Удлинители предназначены скорее для временного использования, а не для того, чтобы чайник, бойлер или другие приборы были постоянно подключены к сети», – сказал руководитель коммуникационного отдела G4S Максим Тууль.

У различных электроприборов должно быть хорошее заземление, также следует использовать необходимые предохранители, которые защитят технику от токов утечки, перегрузки, грозы и искр.

«По мере использования электросистемы стареют, поэтому надо проверять их состояние и помнить о том, что ни одна вещь не служит вечно», – сказала эксперт отдела надзора за безопасностью Спасательного департамента Хейди Мыттус.

Если при включении или выключении электроприбора появляются видимые искры, это говорит о том, что соединительные контакты отслужили свое и прибор следует отремонтировать или заменить. Мыттус отметила, что если у кого-то еще остались электроприборы советских времен, то сейчас самое время их заменить, пока не поздно. Если используется электрическая установка, то в определенные периоды проводится ее плановый аудит – частота зависит от вида и возраста установки.

Для того, чтобы чувствовать себя дома в большей безопасности, кое-что можно сделать и самому. Обязательно стоит установить дома умный датчик, который не только издает сигнал тревоги, но и отправляет кому-то оповещение. Совсем недавно умный дымовой датчик спас от пожара дом, в котором загорелся тостер, а также передал из офисного здания сигнал тревоги – отреагировавший на него патрульный экипаж G4S увидел на месте происшествия, что задымился принтер.