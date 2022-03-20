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Исследование: среди электроприборов чаще всего причиной пожаров становится холодильник

rus.postimees.ee
Исследование: среди электроприборов чаще всего причиной пожаров становится холодильник
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Спасатели. Иллюстративное фото.
Спасатели. Иллюстративное фото. Фото: Mailiis Ollino

В домах становится все больше электроприборов, которые используются каждый день, поэтому в жилых помещениях возрастает опасность пожара, говорится в исследовании главы Раплаской спасательной команды и выпускник Академии МВД Хелари Вийарта. Согласно результатам исследования, среди электроприборов чаще всего причиной пожаров является крупная бытовая техника, лидером среди которой (15,6 процента пожаров) стал холодильник.

Спасательный департамент приводит случай, когда в гостиной в многоквартирном доме загорелись мебель, игрушки и провод холодильника. Как выяснилось, ребенок вставил вилку неиспользуемого холодильника в розетку. «К сожалению, провод повредился под мебелью, и из-за этого неисправного провода произошло возгорание», – сказала медиасоветник Спасательного департамента Сандра Нахкур. Пожар также произошел в квартире, где загорелся дефектный кабель подключенного к электросети холодильника, и в торговом зале магазина, где воспламенился конденсатор холодильника.

Чтобы уменьшить опасность, холодильник следует регулярно чистить, а использовать его надо при температуре от +10 до +43 °C. Для подключения к электросети нельзя использовать двойники-тройники и удлинители, причем соединение должно находиться в месте с хорошим доступом.

«Удлинители предназначены скорее для временного использования, а не для того, чтобы чайник, бойлер или другие приборы были постоянно подключены к сети», – сказал руководитель коммуникационного отдела G4S Максим Тууль.

У различных электроприборов должно быть хорошее заземление, также следует использовать необходимые предохранители, которые защитят технику от токов утечки, перегрузки, грозы и искр.

«По мере использования электросистемы стареют, поэтому надо проверять их состояние и помнить о том, что ни одна вещь не служит вечно», – сказала эксперт отдела надзора за безопасностью Спасательного департамента Хейди Мыттус.

Если при включении или выключении электроприбора появляются видимые искры, это говорит о том, что соединительные контакты отслужили свое и прибор следует отремонтировать или заменить. Мыттус отметила, что если у кого-то еще остались электроприборы советских времен, то сейчас самое время их заменить, пока не поздно. Если используется электрическая установка, то в определенные периоды проводится ее плановый аудит – частота зависит от вида и возраста установки.

Для того, чтобы чувствовать себя дома в большей безопасности, кое-что можно сделать и самому. Обязательно стоит установить дома умный датчик, который не только издает сигнал тревоги, но и отправляет кому-то оповещение. Совсем недавно умный дымовой датчик спас от пожара дом, в котором загорелся тостер, а также передал из офисного здания сигнал тревоги – отреагировавший на него патрульный экипаж G4S увидел на месте происшествия, что задымился принтер.

Спасательный департамент разработал стратегию до 2025 года, согласно которой к этому времени число пожаров в жилых зданиях должно быть ниже 700 и число погибших в пожарах – ниже 12. В 2015 году эти числа составили, соответственно, 790 и 50. Три года назад на миллион жителей у нас приходилось 32,4 смерти от огня, в то время как в других Северных странах – в среднем 7,1. Это означает, что в Эстонии число смертей при пожарах более чем в 4,5 раза выше среднего.

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