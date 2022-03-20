Ляэнеметс: использование беженцев в качестве дешевой рабочей силы ударит по карману местных жителей

«За очень короткое время на нашем рынке труда прибавились тысячи человек. И уже есть тревожные примеры того, как работодатели пытаются воспользоваться ситуацией и предлагают людям, бежавшим от ужасов войны, значительно меньшую зарплату, чем средняя по региону и сфере. Это не только неэтично по отношению к беженцам, но и нечестно в отношении наших местных, которые могут лишиться работы, поскольку не захотят работать за меньшую зарплату», – пояснил лидер социал-демократов.

По его словам, несправедливая оплата труда беженцев замедляет рост зарплат в Эстонии, и в первую очередь в секторах с наиболее низким уровнем зарплат, поскольку многие беженцы хотят работать именно там. Именно так произошло, например, в Норвегии. В ситуации стремительного роста цен безответственно делать шаги, которые еще больше ударят по благосостоянию людей.

«Выплата справедливой зарплаты – это ответственность не работника, а работодателя и государства. Государство не имеет права безмолвно взирать на происходящее, а должно при необходимости активно вмешиваться, чтобы не допускать несправедливого обращения. Мы не имеем права допустить, чтобы использование беженцев в качестве дешевой рабочей силы привело к ухудшению материального положения наших собственных жителей. Ведь в числе прочего это начнет отражаться и на отношении жителей Эстонии к беженцам», – отметил Ляэнеметс.