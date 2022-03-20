В Бельгии неизвестный въехал в толпу людей: четверо погибших, более 30 пострадавших

Пока неясно, являлся ли наезд на людей умышленным. Согласно сообщениям, водитель пытался скрыться с места происшествия, но был задержан. Инцидент произошел примерно в 50 километрах к югу от Брюсселя, передает DW.

Модератор бельгийского телеканала RTL сообщил с места событий о драматических сценах. По его словам, автомобиль врезался в самую гущу толпы. "Звучала музыка и смех и уже через три секунды раздались крики. Это было ужасно", - рассказал он. В карнавальном мероприятии участвовали около 150 человек.