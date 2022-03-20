Коронавирус выявлен у 836 жителей Эстонии, двое скончались

По состоянию на утро 20 марта в больницах находится 511 пациентов с коронавирусом. Из них 203 человека нуждаются в больничном лечении из-за тяжелого течения COVID-19, из них в свою очередь 124 человека, или 61% не были вакцинированы, а 79, или 39% прошли курс вакцинации.

В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей госпитализированы были в среднем 1,1 вакцинированных человека в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 3,9 невакцинированных человека в день.

За сутки в больницах открыли 19 новых историй болезни, из которых в 10 случаях пациентам потребовалась госпитализация из-за симптомов COVID-19. В среднем за последние 10 дней ежедневно госпитализировали 22,6 пациентов с симптомами COVID-19. Скончались два человек с коронавирусом: 85-летний мужчина и 89-летняя женщина.

В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей коронавирусом заражались в среднем 111 вакцинированных человека в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 123 невакцинированных в день.