Президент Сирии Башар Асад впервые с начала конфликта в 2011 году посетил арабскую страну. Аналитики усматривают в этом признаки нормализации отношений Дамаска с арабским миром - даже в ущерб отношениям с западными союзниками.
Асад ищет новых союзников. Впервые за время сирийской войны он съездил куда-то помимо России и Ирана
Как сообщают государственные СМИ Объединенных Арабских Эмиратов, Асад в пятницу провел переговоры в ОАЭ - это его первый официальный визит в арабскую страну после начала гражданской войны в 2011 году. За 11 лет Асад редко выезжал за пределы Сирии, в основном навещая союзников в Иране и России.
Аналитики считают встречу очередным признаком потепления отношений между Сирией и ОАЭ после разрыва отношений между странами в феврале 2012 года.
Асад встретился с фактическим правителем ОАЭ, наследным принцем Абу-Даби шейхом Мухаммадом бен Заидом Аль-Нахайяном, обсудив "братские отношения" между двумя странами, сообщает информационное агентство WAM.
В протоколе также значилось обсуждение усилий "по содействию укреплению безопасности, стабильности и мира в арабском регионе и на Ближнем Востоке".
В сообщении агентства также указано, что Аль-Нахайян и Асад обсуждали способы "сохранения территориальной целостности Сирии и вывода иностранных войск из страны", а также средства оказания политической и гуманитарной поддержки Сирии.
Пышность визита Асада в Дубай мало соответствует статусу изгоя, который сирийский лидер имел в арабском мире всего несколько лет назад, отмечают обозреватели.
Ранее ОАЭ поддерживали повстанцев, пытавшихся свергнуть Асада, но в последнее время они возглавили усилия, направленные на возвращение Сирии в арабский мир.
Асад почти не покидал Сирию за последние одиннадцать лет - его поездки ограничивались Тегераном и Москвой, усилиями которых, главным образом, он и удержался у власти.
Его визит также демонстрирует, что ОАЭ, по-видимому, пересматривают свои региональные приоритеты, меньше оглядываясь на отношения с США, которые по-прежнему выступают против любой нормализации отношений с сирийским президентом.
"Мы глубоко разочарованы и обеспокоены этой очевидной попыткой узаконить Башара Асада, - отреагировал официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс в субботу. - Асад по-прежнему несет ответственность за смерть и страдания бесчисленного количества сирийцев, вынужденное перемещение более половины довоенного населения Сирии и задержание и исчезновение более 150 тысяч сирийских мужчин, женщин и детей".
"Как уже говорил госсекретарь США Энтони Блинкен, мы не поддерживаем усилия по реабилитации Асада, и мы не поддерживаем другие страны, которые нормализуют отношения с режимом, - сказал Прайс. - Мы четко заявили об этом нашим партнерам… и мы призываем государства, рассматривающие возможность взаимодействия с режимом Асада, тщательно взвесить ужасающие зверства, совершенные сирийским режимом".
Прайс заявил, что США сохранят санкции в отношении Сирии "до тех пор, пока не будет достигнут необратимый прогресс в направлении политического решения".
Нормализация или игра против Ирана?
Экономика Сирии пострадала от десятилетнего конфликта и изнурительных санкций, а Лига арабских государств приостановила членство Дамаска после начала войны.
В декабре 2018 года ОАЭ вновь открыли свое посольство в Дамаске.
В марте прошлого года Дубай призвал Сирию вернуться в Лигу арабских государств.
В ноябре высокопоставленный дипломат ОАЭ впервые с начала конфликта встретился с Асадом в сирийской столице, что вызвало недовольство США: в Вашингтоне осудили усилия по нормализации отношений с "диктатором".
Около полумиллиона человек погибли и миллионы были вынуждены покинуть свои дома с начала конфликта в 2011 году, когда режим Асада жестоко подавил общенациональные протесты против правительства.
Конфликт быстро перерос в полномасштабную войну, в которой приняли участие многочисленные джихадистские группы и целые страны.
ОАЭ являются одним из шести государств-членов Совета сотрудничества стран Персидского залива, которые заняли жесткую позицию в отношении Дамаска в 2012 году и в итоге признали зонтичную группу оппозиции, в которую вошли представители различных группировок, в качестве полноправного представителя Сирии.
Все это время Дамаск пытался получить международную помощь, в частности, от богатых нефтью арабских государств.
Однако в последнее время некоторые региональные игроки рассматривают потепление в отношении Дамаска как способ вывести Сирию из-под практически эксклюзивного влияния Ирана. Все это время Тегеран последовательно поддерживал правительство Асада, при этом расширяя свое военное присутствие в Сирии.
В марте комиссия ООН по расследованию ситуации в Сирии призвала проанализировать воздействие санкций, введенных против Сирии в свете ухудшения условий жизни сирийских граждан.
Однако Великобритания, Франция, Германия, Италия и США заявили, что не поддерживают усилия по нормализации отношений с режимом Асада.
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