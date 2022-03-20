Асад ищет новых союзников. Впервые за время сирийской войны он съездил куда-то помимо России и Ирана

Как сообщают государственные СМИ Объединенных Арабских Эмиратов, Асад в пятницу провел переговоры в ОАЭ - это его первый официальный визит в арабскую страну после начала гражданской войны в 2011 году. За 11 лет Асад редко выезжал за пределы Сирии, в основном навещая союзников в Иране и России.

Аналитики считают встречу очередным признаком потепления отношений между Сирией и ОАЭ после разрыва отношений между странами в феврале 2012 года.

Асад встретился с фактическим правителем ОАЭ, наследным принцем Абу-Даби шейхом Мухаммадом бен Заидом Аль-Нахайяном, обсудив "братские отношения" между двумя странами, сообщает информационное агентство WAM.

В протоколе также значилось обсуждение усилий "по содействию укреплению безопасности, стабильности и мира в арабском регионе и на Ближнем Востоке".

В сообщении агентства также указано, что Аль-Нахайян и Асад обсуждали способы "сохранения территориальной целостности Сирии и вывода иностранных войск из страны", а также средства оказания политической и гуманитарной поддержки Сирии.

Асад и Аль-Нахайян Фото: Reuters

Пышность визита Асада в Дубай мало соответствует статусу изгоя, который сирийский лидер имел в арабском мире всего несколько лет назад, отмечают обозреватели.

Ранее ОАЭ поддерживали повстанцев, пытавшихся свергнуть Асада, но в последнее время они возглавили усилия, направленные на возвращение Сирии в арабский мир.

Асад почти не покидал Сирию за последние одиннадцать лет - его поездки ограничивались Тегераном и Москвой, усилиями которых, главным образом, он и удержался у власти.

Его визит также демонстрирует, что ОАЭ, по-видимому, пересматривают свои региональные приоритеты, меньше оглядываясь на отношения с США, которые по-прежнему выступают против любой нормализации отношений с сирийским президентом.

"Мы глубоко разочарованы и обеспокоены этой очевидной попыткой узаконить Башара Асада, - отреагировал официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс в субботу. - Асад по-прежнему несет ответственность за смерть и страдания бесчисленного количества сирийцев, вынужденное перемещение более половины довоенного населения Сирии и задержание и исчезновение более 150 тысяч сирийских мужчин, женщин и детей".

"Как уже говорил госсекретарь США Энтони Блинкен, мы не поддерживаем усилия по реабилитации Асада, и мы не поддерживаем другие страны, которые нормализуют отношения с режимом, - сказал Прайс. - Мы четко заявили об этом нашим партнерам… и мы призываем государства, рассматривающие возможность взаимодействия с режимом Асада, тщательно взвесить ужасающие зверства, совершенные сирийским режимом".

Прайс заявил, что США сохранят санкции в отношении Сирии "до тех пор, пока не будет достигнут необратимый прогресс в направлении политического решения".

Нормализация или игра против Ирана?

Экономика Сирии пострадала от десятилетнего конфликта и изнурительных санкций, а Лига арабских государств приостановила членство Дамаска после начала войны.

В декабре 2018 года ОАЭ вновь открыли свое посольство в Дамаске.