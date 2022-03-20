Эксперты ожидают серьезного ущерба от санкций для экономики России

Эксперты по финансовым рынкам полагают, что для Германии и стран еврозоны последствия от санкций, введенных против России из-за ее вторжения в Украину, останутся на контролируемом уровне. 79 процентов опрошенных экспертов полагают, что самые серьезные последствия будут связаны с ростом инфляции и 74 процента ожидают умеренного снижения объема ВВП в еврозоне, следует из обнародованных в воскресенье, 20 марта, результатов опроса, проведенного Центром европейских экономических исследований (ZEW).

По мнению 62 процентов респондентов, негативный эффект для немецкой экономики будет иметь политическое давление на западные компании с целью заставить их отказаться от бизнеса с Россией. Значительно меньшее число экспертов (35 процентов) ожидают негативных последствий для Германии вследствие отключения российских банков от международной платежной системы SWIFT и санкций против российского Центробанка.

Влияние санкций на Россию

В то же время эксперты ожидают значительных последствий западных санкций для экономики России. Наиболее эффективными, по их мнению, будут санкции, направленные против российского Центробанка, сообщил президент ZEW Ахим Вамбах.

В результате введенных Западом ограничений значительная часть международных валютных резервов России оказалась заблокированной. 91 процент респондентов убежден, что это негативно повлияет на российскую экономику, а 40 процентов - что очень негативно.