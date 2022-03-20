В понедельник электричество на бирже подорожает почти в два раза

Дороже всего - 253,61 евро - электричество будет стоить c 8 до 9 утра, свидетельствуют данные Nord Pool, пишет rus.err.ee.

Минимальным тариф будет 01:00 до 02:00, когда цена составит 114,18 евро за мегаватт-час.

По сравнению с воскресеньем, когда среднесуточная цена составила 85,37 евро, электричество 21 марта подорожает на 90%.