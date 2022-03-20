Среднесуточная стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне биржи Nord Pool в понедельник составит 162,64 евро за мегаватт-час.
В понедельник электричество на бирже подорожает почти в два раза
В понедельник электричество на бирже подорожает почти в два раза
Дороже всего - 253,61 евро - электричество будет стоить c 8 до 9 утра, свидетельствуют данные Nord Pool, пишет rus.err.ee.
Минимальным тариф будет 01:00 до 02:00, когда цена составит 114,18 евро за мегаватт-час.
По сравнению с воскресеньем, когда среднесуточная цена составила 85,37 евро, электричество 21 марта подорожает на 90%.
Если в Латвии и Литве средний биржевой тариф в понедельник будет примерно таким же, в Финляндии электричество будет в разы дешевле - 38,24 евро за мегаватт-час.
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