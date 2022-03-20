Минобороны Украины: Беларусь готовится к прямому вторжению

Об этом говорится в оперативной информации по российскому вторжению, обнародованной на Facebook-странице Минобороны Украины.

"Зафиксированы признаки подготовки Вооруженных сил Республики Беларусь к прямому вторжению на территорию Украины. Силы обороны нашего государства готовы к отпору. Непосредственное вовлечение белорусских войск в вооруженной агрессии РФ против Украины, вопреки воле рядовых военных и подавляющего большинства белорусского народа, станет роковой ошибкой Александра Лукашенко", - отмечают в Минобороны.