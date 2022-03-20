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Минобороны Украины: Беларусь готовится к прямому вторжению

rus.postimees.ee
Минобороны Украины: Беларусь готовится к прямому вторжению
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Александр Лукашенко.
Александр Лукашенко. Фото: SHAMIL ZHUMATOV

Зафиксированы признаки подготовки Вооруженных сил Республики Беларусь к прямому вторжению на территорию Украины, пишет УНИАН.

Об этом говорится в оперативной информации по российскому вторжению, обнародованной на Facebook-странице Минобороны Украины.

"Зафиксированы признаки подготовки Вооруженных сил Республики Беларусь к прямому вторжению на территорию Украины. Силы обороны нашего государства готовы к отпору. Непосредственное вовлечение белорусских войск в вооруженной агрессии РФ против Украины, вопреки воле рядовых военных и подавляющего большинства белорусского народа, станет роковой ошибкой Александра Лукашенко", - отмечают в Минобороны.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили о высокой угрозе наступления из Республики Беларусь на Волынском направлении.

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