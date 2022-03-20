В Пярнумаа в деревне Малда произошло столкновение двух автомобилей. На месте происшествия движение закрыто в оба направления.
Тяжелое ДТП: среди пострадавших 10-летний ребенок, движение перекрыто
Тяжелое ДТП: среди пострадавших 10-летний ребенок, движение перекрыто
В 13.43 в полицию поступило сообщение, что в Пярнумаа в деревне Малда столкнулись автомобили BMW и Volkswagen, сообщает Postimees.
По предварительным данным, в результате ДТП пострадали и были доставлены в больницу 10-летняя девочка и мужчина.
Из-за аварии движение на месте происшествия перекрыто.
Ключевые слова