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Тяжелое ДТП: среди пострадавших 10-летний ребенок, движение перекрыто

rus.postimees.ee
Тяжелое ДТП: среди пострадавших 10-летний ребенок, движение перекрыто
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Движение перекрыто.
Движение перекрыто. Фото: Simo Teesalu

В Пярнумаа в деревне Малда произошло столкновение двух автомобилей. На месте происшествия движение закрыто в оба направления. 

В 13.43 в полицию поступило сообщение, что в Пярнумаа в деревне Малда столкнулись автомобили BMW и Volkswagen, сообщает Postimees

По предварительным данным, в результате ДТП пострадали и были доставлены в больницу 10-летняя девочка и мужчина. 

Из-за аварии движение на месте происшествия перекрыто. 

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