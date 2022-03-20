Тяжелое ДТП: среди пострадавших 10-летний ребенок, у водителя - уголовно наказуемая степень опьянения

По словам оперативного руководителя Ляэнаской префектуры Маргуса Калдна, в дорожно-транспортном происшествии пострадали и были доставлены в больницу пассажир Volkswagen, 10-летняя девочка, и пассажир BMW, 30-летний мужчина.

Калдна сказал, что, по предварительным данным, ДТП произошло из-за BMW, который выехал на встречную полосу и столкнулся с двигавшимся навстречу Volkswagen. У находившегося за рулем BMW 25-летнего мужчины полицейские выявили уголовно наказуемую степени опьянения, мужчину задержали в качестве подозреваемого в преступлении.

Калдна подчеркнул, что нет никаких оправданий вождению в пьяном виде. "Такой водитель представляет в движении очень большую опасность", - добавил он.

Из-за ДТП движение в районе аварии было перекрыто в обоих направлениях, но около 15.30 возобновилось.