Карис: Эстония представила на EXPO смекалку и перспективность

В своей речи Карис подчеркнул, что Эстония и ОАЭ несмотря на свои небольшие размеры являются крайне динамичными и инновационными странами с серьезными амбициями в сфере стартапов.

«Точно так же, как и в Объединенных Эмиратах планируют к 2031 году достичь двадцати единорогов, то есть стартапов стоимостью 1 млрд долларов, Эстония к тому же времени планирует добиться того, чтобы треть ВВП поступала из сектора стартапов», - пояснил Карис и добавил, что в Эстонии уже восемь стартапов в статусе единорога.

Как и ОАЭ, Эстония инвестирует в образование и новые технологии обучения.

«Технологические решения в сфере образования помогли нам успешно справиться с вызовами вирусной эпидемии, предложив гибкие гибридные варианты обучения. У нас много подобных цифровых решений, которыми мы можем поделиться с миром. На EXPO Эстония смогла представить свои смекалку и перспективность», - отметил Карис.

Он добавил, что ОАЭ на фоне всемирной выставки становятся для Эстонии воротами в общение со всем регионом Персидского залива и этому придало серьезный импульс открытие эстонского посольства в Абу-Даби, а также открытие представительства EAS.

Карис также коснулся в своей речи рисков для мировой экономики, связанных преимущественно с разрывом глобальных цепочек ценностей, что в свою очередь сказывается на всех участниках мировой экономики вне зависимости от их местонахождения.

«В нынешние переломные времена особенно важно защищать основанный на международных нормах миропорядок, отстаивать права человека и ценить такие базовые принципы международного права, как территориальная целостность и суверенитет государств, - подчеркнул Карис. - Мысленно мы с государством и народом Украины. Мы сделаем все возможное для того, чтобы прекратить войну там, и мы работаем вместе со всеми союзниками над тем, чтобы построить Украину».

Карис дал высокую оценку Дубаю, который несмотря на обусловленные пандемией трудности сумел привлечь к участию во всемирной выставке 192 страны.