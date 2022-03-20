Эстонская полиция обратилась к жителям Эстонии, которые желают отправиться на украинско-польскую границу, чтобы помочь людям и предоставить им транспорт до Эстонии.
Полиция обратилась к желающим помочь беженцам волонтерам
«Для того, чтобы улучшить предоставление помощи украинцам, в польском центре EXPO был создан большой центр приема. Большую частью беженцев доставляют в центр приема, где им предлагается временное жилье, медпомощь и другие жизненноважные услуги. С открытием центра снизилась необходимость транспортировать нуждающихся в помощи с границы в другие города или соседние страны. Для людей организуется транспорт в другие страны в центре приема под Варшавой - большая часть людей добирается до страны назначения с помощью организаций, которые действуют в центре приема», - комментирует полиция.
Желание эстонского народа помочь велико, но волонтеры, которые хотят прийти на помощь и предоставить свой транспорт для украинцев, должны учитывать, что, приехав в Польшу, они могут не найти нуждающихся в транспорте.
Посторонние в приемный пункт не допускаются, на месте от Эстонии работает MTÜ Pagulasabi, которое также организует транспорт в Эстонию.
«Мы рекомендуем ехать в Польшу только тем, кто едет за своими близкими. Мы также рекомендуем, чтобы близкие и родственники жителей Эстонии, проживающие в центре приема, пользовались автобусами, организованными Pagulasabi, которые регулярно ездят в Эстонию. Информацию об автобусах, организованных Pagulasabi, можно получить по телефону 1247», - добавляет полиция.
Если ситуация изменится и нужно будет снова помочь с транспортом на границе, то полиция сообщит. Следите за информационными каналами неправительственных организаций и самоуправлений, где вы можете узнать, какая помощь необходима в Эстонии.