Полиция обратилась к желающим помочь беженцам волонтерам

«Для того, чтобы улучшить предоставление помощи украинцам, в польском центре EXPO был создан большой центр приема. Большую частью беженцев доставляют в центр приема, где им предлагается временное жилье, медпомощь и другие жизненноважные услуги. С открытием центра снизилась необходимость транспортировать нуждающихся в помощи с границы в другие города или соседние страны. Для людей организуется транспорт в другие страны в центре приема под Варшавой - большая часть людей добирается до страны назначения с помощью организаций, которые действуют в центре приема», - комментирует полиция.

Желание эстонского народа помочь велико, но волонтеры, которые хотят прийти на помощь и предоставить свой транспорт для украинцев, должны учитывать, что, приехав в Польшу, они могут не найти нуждающихся в транспорте.

Посторонние в приемный пункт не допускаются, на месте от Эстонии работает MTÜ Pagulasabi, которое также организует транспорт в Эстонию.

«Мы рекомендуем ехать в Польшу только тем, кто едет за своими близкими. Мы также рекомендуем, чтобы близкие и родственники жителей Эстонии, проживающие в центре приема, пользовались автобусами, организованными Pagulasabi, которые регулярно ездят в Эстонию. Информацию об автобусах, организованных Pagulasabi, можно получить по телефону 1247», - добавляет полиция.