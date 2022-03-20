В субботу, 19 марта, со здания канцелярии посольства РФ в Тарту был сорван российский флаг, пишет Rus.ERR.
Двое неизвестных сорвали российский флаг со здания консульства РФ в Тарту
Двое неизвестных сорвали российский флаг со здания консульства РФ в Тарту
"19 марта был совершен очередной акт вандализма - сорван российский флаг со здания канцелярии посольства в Тарту. Исходим из того, что виновные понесут заслуженное наказание, а государственный флаг Российской Федерации будет возвращен на свое место", - прокомментировало в воскресенье посольство РФ в своем Twitter.
В Лыунаской префектуре сообщили rus.err.ee, что инцидент произошел в субботу рано утром. "19 марта в 05:58 двое мужчин, личности которых пока не установлены, сорвали флаг Российской Федерации с флагштока консульского отдела посольства Российской Федерации по адресу Юликоолли 1, Тарту, и ушли вместе с ним", - отметил патрульный полицейский Лыунаской префектуры Микк Техван.
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