Двое неизвестных сорвали российский флаг со здания консульства РФ в Тарту

"19 марта был совершен очередной акт вандализма - сорван российский флаг со здания канцелярии посольства в Тарту. Исходим из того, что виновные понесут заслуженное наказание, а государственный флаг Российской Федерации будет возвращен на свое место", - прокомментировало в воскресенье посольство РФ в своем Twitter.