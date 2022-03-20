Старейшина столичного района Ласнамяэ Юлианна Юрченко не поддерживает предложение партии "Зеленые Эстонии" переименовать Московский бульвар в Киевский.
Старейшина Ласнамяэ не поддержала идею "зеленых" переименовать Московский бульвар в Киевский
Старейшина Ласнамяэ не поддержала идею "зеленых" переименовать Московский бульвар в Киевский
"Очевидно, такое решение вызовет дополнительное напряжение в местном сообществе", - сказала в воскресенье Юлианна Юрченко rus.err.ee.
"Согласна я только с одним, место, посвященное Украине, в Таллинне может быть. В городе есть зеленые зоны, не имеющие сегодня никаких имен, почему бы не присмотреться к ним? И, насколько мне известно, таллиннская комиссия по топонимам обсудит эту тему уже в скором времени", - добавила старейшина столичного Ласнамяэ.
Напомним, что партия "Зеленые Эстонии" предложила переименовать Ласнамяэскую улицу в Киевский бульвар, а зеленую зону вокруг – в парк Украины.