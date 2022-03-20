Старейшина Ласнамяэ не поддержала идею "зеленых" переименовать Московский бульвар в Киевский

"Согласна я только с одним, место, посвященное Украине, в Таллинне может быть. В городе есть зеленые зоны, не имеющие сегодня никаких имен, почему бы не присмотреться к ним? И, насколько мне известно, таллиннская комиссия по топонимам обсудит эту тему уже в скором времени", - добавила старейшина столичного Ласнамяэ.