Вс, 20.03.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Новый гендиректор Департамента по делам образования и молодежи будет получать меньше, чем Улла Илиссон

Rus.err.ee
Новый гендиректор Департамента по делам образования и молодежи будет получать меньше, чем Улла Илиссон
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
Jaak Raie
Jaak Raie Фото: Elmo Riig

Утвержденный в должности генерального директора Департамента по делам образования и молодежи Яак Райе будет зарабатывать 5500 евро в месяц, пишет Rus.ERR.

Полномочия Райе в должности руководителя ведомства продлятся с 1 апреля 2022 по 31 марта 2027 года.

Яак Райе с ноября прошлого года был старейшиной волости Пыхья-Сакала, а до этого руководил Департаментом по делам образования и культуры в Вильянди. Он также долгое время работал главой фонда "Таллиннский научный парк Tehnopol", был членом правления ERR в момент ее создания и возглавлял таллиннский Департамент по делам молодежи и спорта. Райе получил степень бакалавра Тартуского университета по специальности "спортивные науки", имеет квалификацию педагога.

Первым гендиректором Департамента по делам образования и молодежи, начавшего свою работу в августе 2020 года, стала Улла Илиссон, зарабатывавшая 6900 евро в месяц.

Ключевые слова
Наверх