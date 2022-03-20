Утвержденный в должности генерального директора Департамента по делам образования и молодежи Яак Райе будет зарабатывать 5500 евро в месяц, пишет Rus.ERR.
Новый гендиректор Департамента по делам образования и молодежи будет получать меньше, чем Улла Илиссон
Новый гендиректор Департамента по делам образования и молодежи будет получать меньше, чем Улла Илиссон
Полномочия Райе в должности руководителя ведомства продлятся с 1 апреля 2022 по 31 марта 2027 года.
Яак Райе с ноября прошлого года был старейшиной волости Пыхья-Сакала, а до этого руководил Департаментом по делам образования и культуры в Вильянди. Он также долгое время работал главой фонда "Таллиннский научный парк Tehnopol", был членом правления ERR в момент ее создания и возглавлял таллиннский Департамент по делам молодежи и спорта. Райе получил степень бакалавра Тартуского университета по специальности "спортивные науки", имеет квалификацию педагога.
Первым гендиректором Департамента по делам образования и молодежи, начавшего свою работу в августе 2020 года, стала Улла Илиссон, зарабатывавшая 6900 евро в месяц.