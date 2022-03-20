Новый гендиректор Департамента по делам образования и молодежи будет получать меньше, чем Улла Илиссон

Яак Райе с ноября прошлого года был старейшиной волости Пыхья-Сакала, а до этого руководил Департаментом по делам образования и культуры в Вильянди. Он также долгое время работал главой фонда "Таллиннский научный парк Tehnopol", был членом правления ERR в момент ее создания и возглавлял таллиннский Департамент по делам молодежи и спорта. Райе получил степень бакалавра Тартуского университета по специальности "спортивные науки", имеет квалификацию педагога.