Студия Postimees: станет ли Эстония благоприятной жизненной средой для военных беженцев из Украины?

Глава МИДа Эстонии Эва-Мария Лийметс на днях заявила в одном из интервью, что начатая Владимиром Путиным война против Украины не должна приводить к межнациональному напряжению в странах, где есть русскоязычное население, потому что эта война — именно война Путина, а не русского народа; также она сказала, что нужно отдавать себе отчет в том, что очень многие прибывшие в Эстонию беженцы из Украины — это люди, чьим родным языком является русский. Будет ли проходить адаптация украинских беженцев в нашем обществе преимущественно гладко, или все-таки неизбежны какие-то конфликты, связанные с «национальным вопросом»? Об этом и многом другом ведущий студии Postimees Павел Соболев побеседует сегодня с ассоциированным профессором этнологии Тартуского университета, внештатным научным сотрудником Международного центра обороны и безопасности Аймаром Венцелем.