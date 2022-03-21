Глава МИДа Эстонии Эва-Мария Лийметс на днях заявила в одном из интервью, что начатая Владимиром Путиным война против Украины не должна приводить к межнациональному напряжению в странах, где есть русскоязычное население, потому что эта война — именно война Путина, а не русского народа; также она сказала, что нужно отдавать себе отчет в том, что очень многие прибывшие в Эстонию беженцы из Украины — это люди, чьим родным языком является русский. Будет ли проходить адаптация украинских беженцев в нашем обществе преимущественно гладко, или все-таки неизбежны какие-то конфликты, связанные с «национальным вопросом»? Об этом и многом другом ведущий студии Postimees Павел Соболев побеседует сегодня с ассоциированным профессором этнологии Тартуского университета, внештатным научным сотрудником Международного центра обороны и безопасности Аймаром Венцелем.
Студия Postimees: станет ли Эстония благоприятной жизненной средой для военных беженцев из Украины?
- Профессор социологии Тартуского университета Марью Лауристин сказала журналистам, что она не поддерживает ограничения на прием эстонскими вузами студентов из России и Беларуси, и объяснила свою позицию тем, что именно молодежь в этих странах — самая активная часть тех, кто протестует против режима, агрессии и войны. Не получается ли так, что Эстония сейчас может дискриминировать именно тех людей из России и Беларуси, кого как раз стоило бы поддержать?
- Министр внутренних дел Эстонии Кристиан Яани в конце прошлой недели заявил о том, что перераспределение военных беженцев должно быть добровольным как для принимающих государств, так и для самих беженцев. По его мнению, более равномерное распределение беженцев по ЕС следует начинать уже на границе Украины с Евросоюзом. Насколько благоприятной жизненной средой для беженцев из Украины предстает Эстония?
- Какой вариант предпочтителен для украинских детей, отправляющихся сейчас в школы Эстонии: имеет ли смысл начинать учиться в школах с эстонским языком обучения, или же адаптация к новым условиям жизни пойдет проще, если они начнут учиться в школах, где большинство предметов преподается на русском?
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