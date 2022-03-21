Венцель: Эстония может выиграть от присутствия украинских беженцев

- Профессор социологии Тартуского университета Марью Лауристин сказала на днях журналистам, что она не поддерживает ограничения на прием эстонскими вузами студентов из России и Беларуси, и объяснила свою позицию тем, что именно молодежь в этих странах — самая активная часть тех, кто протестует против режима, агрессии и войны. Она напомнила о том, что на фотографиях с протестных мероприятий в Минске или в Москве всегда видно, как омоновцы тащат по асфальту и бьют дубинками людей именно студенческого возраста. Не получается ли так, что Эстония сейчас может дискриминировать именно тех, кого можно было бы поддержать…

- С российским студенчеством ситуация такая, что студенты разных вузов могут очень сильно отличаться друг от друга, как и студенты из разных регионов. Есть несколько университетов в Москве и Санкт-Петербурге, имеющие репутацию очень оппозиционных. Это не означает, что там все оппозиционеры, но процент «несогласных» очень высок.

Если же углубляться в провинцию, то доля оппозиционеров среди студентов и ученых в провинции очень маленькая. Что же касается дискриминации, то как недавно заметила Лийза Пакоста, с юридической точки зрения сейчас гораздо проще сказать, что в течение определенного периода студенты из России и Беларуси не принимаются. Если же заниматься какой-то сортировкой, это будет просто нарушением эстонского законодательства, которое запрещает преследование человека за его политические воззрения. Поэтому совершенно непонятно, по каким параметрам и на каких правовых основах стали бы проверять благонадежность этих канадидатов, и у кого могла бы быть для таких проверок законная компетенция.

- Как вы считаете, будет ли проходить адаптация украинских беженцев в нашем обществе преимущественно гладко, или все-таки неизбежны какие-то конфликты и инциденты, связанные, например, с «национальным вопросом»?

- Мне представляется так, что адаптация пройдет гладко, но это будет зависеть и от государственной политики, и от местного населения. Я согласен с Райво Варе, который сказал, что пусть это и прозвучит цинично, но Эстония может выиграть от приезда беженцев из Украины. Среди них будет очень много высококвалифицированной рабочей силы, это люди, которые очень мотивированы, как говорится, встать на ноги, адаптироваться к жизни в этом обществе, и зажить тут спокойно. Я очень надеюсь, что так и будет.

- Партия зеленых Эстонии выступила с предложением переименовать пешеходную улицу в Ласнамяэ в Киевский бульвар, а зеленую зону вокруг – в парк Украины. Как вы считаете, могла бы такая инициатива в случае ее реализации вызвать активное неприятие у жителей Ласнамяэ, части Таллинна с преобладающим русскоязычным населением? Недавно, например, говорилось о том, что, возможно, в Ида-Вирумаа, самый «русский» уезд в Эстонии, вообще не будут селить украинских беженцев…

- Во-первых, что касается переименования этой улицы, то, по-моему, это какая-то, если еще мягко выразиться, глупость, такое слишком эмоциональное реагирование на ситуацию, когда людям, возможно, просто хочется привлечь к себе внимание. Не вижу никакого смысла в том, чтобы доходить до таких шагов. Ну а если говорить на тему возможных конфликтов и проблем во взаимоотношениях беженцев с местным населением, то, например, в Ида-Вирумаа, конечно, ситуация с трудозанятостью и так не очень хороша, и возникнет положение, когда приезжие будут конкурировать с местными жителями за те же самые рабочие места. Плюс упорно ходят легенды, что беженцы получают от государства очень много, хотя это и не так. Ну, конфликты в первую очередь могут возникать между людьми, которые сошлись в одном месте и по-разному смотрят на ситуацию в Украине: одна сторона говорит, что Россия бомбит Мариуполь, а ей отвечают, что Россия освобождает его от бандеровцев.