В очередной передаче портала Rus.Postimees, посвященной военной обстановке в Украине и международной политической ситуации, ассоциированный профессор этнологии Тартуского университета, внештатный научный сотрудник Международного центра обороны и безопасности Аймар Венцель ответил на вопросы, связанные с приемом студентов из России и Беларуси в эстонские вузы, с перспективами украинских беженцев адаптироваться в эстонском обществе и с другими темами.
Венцель: Эстония может выиграть от присутствия украинских беженцев
- В конце минувшей недели ректор Таллиннского университета Тыну Вийк заявил, что не поддерживает отказ эстонских университетов от приема абитуриентов из России и Беларуси, поскольку, по его мнению, этот отказ противоречит базовым ценностям демократического государства. Однако решение, поддержать ли эту меру, будет принимать Сенат университета в начале апреля. Таллиннский технический университет собирается решить этот вопрос 22 марта, Эстонская академия искусств объявила, что примет всех, кому эстонское государство даст визы. Таким образом, пока решение Тартуского университета об отказе в приеме студентов из Беларуси и РФ без вида на жительство столичные вузы еще не поддержали. Как правильно поступить в этом вопросе, и что стоит за ограничениями на прием таких студентов: это больше символический жест или практическое опасение, что все это может стать каналом для проникновения в Эстонию агентов влияния и шпионов?
- Я об этом много думал, поскольку работаю в Тартуском университете. У меня нет четкой позиции, потому что я нахожу, что и у тартуской, и у таллиннской точки зрения есть свои плюсы и минусы, и противоположность этих взглядов как раз и подчеркивает противоречивость ситуации. С одной стороны, если мы возьмем позицию Таллиннского университета, то она опирается на то, что у науки и системы высшего образования действительно есть такая идеология открытости для всех, которой Таллиннский университет просто следует в данном случае. Тартуский же университет словно обращает внимание на то, что если введены в действие какие-то ограничения в культуре, спорте, то почему их не должно быть и в образовании. У меня нет категорического мнения насчет того, кто тут прав.
Если же говорить о тех угрозах, что исходят из России, то да, кому-то кажется, что оттуда начнут приезжать сплошь шпионы и диверсанты. Критики позиции Тартуского университета говорят, что его решение не позволяет нам предоставить какую-то платформу оппозиционно настроенным российским студентам, но я преподавал в российских вузах и мне трудно понять, откуда берется мнение, что российское студенчество такое уж протестное. Российское студенчество — часть российского общества, и в нем тоже есть поддержка политики президента.
Да, это молодые люди, но среди них много и тех, кто абсолютно аполитичен. Я совсем не думаю, что через студенчество сюда бы хлынул поток российских шпионов. Но также не думаю, что хлынул бы и поток оппозиционеров. Думаю, что в первую очередь поедут люди, которые хотят смыться из России. Спастись от армейского призыва, просто покинуть Россию, оказавшуюся в изоляции. Проблема в том, что тем университетам, которые будут принимать студентов из России и Беларуси, нужно создавать фонд стипендий. Студенты, которые приедут, будут не в состоянии пользоваться своими сбережениями, даже если у них они есть. У них нет доступа к этим деньгам. Мы пригласили, допустим, 100 студентов, но на что они будут тут жить? Каков будет их статус?
- Профессор социологии Тартуского университета Марью Лауристин сказала на днях журналистам, что она не поддерживает ограничения на прием эстонскими вузами студентов из России и Беларуси, и объяснила свою позицию тем, что именно молодежь в этих странах — самая активная часть тех, кто протестует против режима, агрессии и войны. Она напомнила о том, что на фотографиях с протестных мероприятий в Минске или в Москве всегда видно, как омоновцы тащат по асфальту и бьют дубинками людей именно студенческого возраста. Не получается ли так, что Эстония сейчас может дискриминировать именно тех, кого можно было бы поддержать…
- С российским студенчеством ситуация такая, что студенты разных вузов могут очень сильно отличаться друг от друга, как и студенты из разных регионов. Есть несколько университетов в Москве и Санкт-Петербурге, имеющие репутацию очень оппозиционных. Это не означает, что там все оппозиционеры, но процент «несогласных» очень высок.
Если же углубляться в провинцию, то доля оппозиционеров среди студентов и ученых в провинции очень маленькая. Что же касается дискриминации, то как недавно заметила Лийза Пакоста, с юридической точки зрения сейчас гораздо проще сказать, что в течение определенного периода студенты из России и Беларуси не принимаются. Если же заниматься какой-то сортировкой, это будет просто нарушением эстонского законодательства, которое запрещает преследование человека за его политические воззрения. Поэтому совершенно непонятно, по каким параметрам и на каких правовых основах стали бы проверять благонадежность этих канадидатов, и у кого могла бы быть для таких проверок законная компетенция.
- Как вы считаете, будет ли проходить адаптация украинских беженцев в нашем обществе преимущественно гладко, или все-таки неизбежны какие-то конфликты и инциденты, связанные, например, с «национальным вопросом»?
- Мне представляется так, что адаптация пройдет гладко, но это будет зависеть и от государственной политики, и от местного населения. Я согласен с Райво Варе, который сказал, что пусть это и прозвучит цинично, но Эстония может выиграть от приезда беженцев из Украины. Среди них будет очень много высококвалифицированной рабочей силы, это люди, которые очень мотивированы, как говорится, встать на ноги, адаптироваться к жизни в этом обществе, и зажить тут спокойно. Я очень надеюсь, что так и будет.
- Партия зеленых Эстонии выступила с предложением переименовать пешеходную улицу в Ласнамяэ в Киевский бульвар, а зеленую зону вокруг – в парк Украины. Как вы считаете, могла бы такая инициатива в случае ее реализации вызвать активное неприятие у жителей Ласнамяэ, части Таллинна с преобладающим русскоязычным населением? Недавно, например, говорилось о том, что, возможно, в Ида-Вирумаа, самый «русский» уезд в Эстонии, вообще не будут селить украинских беженцев…
- Во-первых, что касается переименования этой улицы, то, по-моему, это какая-то, если еще мягко выразиться, глупость, такое слишком эмоциональное реагирование на ситуацию, когда людям, возможно, просто хочется привлечь к себе внимание. Не вижу никакого смысла в том, чтобы доходить до таких шагов. Ну а если говорить на тему возможных конфликтов и проблем во взаимоотношениях беженцев с местным населением, то, например, в Ида-Вирумаа, конечно, ситуация с трудозанятостью и так не очень хороша, и возникнет положение, когда приезжие будут конкурировать с местными жителями за те же самые рабочие места. Плюс упорно ходят легенды, что беженцы получают от государства очень много, хотя это и не так. Ну, конфликты в первую очередь могут возникать между людьми, которые сошлись в одном месте и по-разному смотрят на ситуацию в Украине: одна сторона говорит, что Россия бомбит Мариуполь, а ей отвечают, что Россия освобождает его от бандеровцев.
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