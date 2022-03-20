Херем: у нас больше противотанковых боеприпасов, чем общее количество танков и боевых машин в Западном военном округе РФ

«Сегодня в одной известной, но непопулярной радиопередаче два лица заявили, что Эстония отправила Украине практически все свои противотанковые средства. Остались лишь единицы для учений. Это умышленная ложь», — сказал Херем.

«В последние месяцы мы объясняли в СМИ, а также напрямую политикам, что мы дали и какая у нас ситуация. Мы сказали, что противотанковых боеприпасов у нас также на сегодняшний день больше, чем общее количество танков и боевых машин в Западном военном округе Российской Федерации», — написал Херем.

«Мы объяснили, что в случае с "Джавелинами" мы отправили только боеприпасы. Ни одного орудия для стрельбы не отправили», — добавил он.