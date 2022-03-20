«Я обещал говорить, если появятся ложные утверждения о Силах обороны», — написал в Facebook командующий Силами обороны генерал-лейтенант Мартин Херем, уточнив, что У Эстонии гораздо больше противотанковых боеприпасов, чем у России танков на Западе, пишет Postimees.
Херем: у нас больше противотанковых боеприпасов, чем общее количество танков и боевых машин в Западном военном округе РФ
«Сегодня в одной известной, но непопулярной радиопередаче два лица заявили, что Эстония отправила Украине практически все свои противотанковые средства. Остались лишь единицы для учений. Это умышленная ложь», — сказал Херем.
«В последние месяцы мы объясняли в СМИ, а также напрямую политикам, что мы дали и какая у нас ситуация. Мы сказали, что противотанковых боеприпасов у нас также на сегодняшний день больше, чем общее количество танков и боевых машин в Западном военном округе Российской Федерации», — написал Херем.
«Мы объяснили, что в случае с "Джавелинами" мы отправили только боеприпасы. Ни одного орудия для стрельбы не отправили», — добавил он.
«На мой взгляд, сегодня ни один разумный человек, тем более общественный деятель, который беспокоится о государственной обороне, не может утверждать, что не слышал об этом. Или он должен заявить, что военнослужащие Сил обороны лгут, описывая боеготовность Сил обороны», — заключил командующий Силами обороны.