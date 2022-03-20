Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не может пойти на компромисс по территориальной целостности. Об этом президент Украины сказал в интервью CNN.
Зеленский рассказал, на какие компромиссы с Путиным не готов пойти
У Зеленского спросили о российских требованиях, в том числе о признании Крыма частью России, признание независимости двух республик на Донбассе и гарантий относительно невступления Украины в НАТО, пишет УНИАН.
В частности, президент заявил, что существуют такие компромиссы, на которые Украина не может пойти на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Есть компромиссы, по которым мы не можем быть готовы как независимое государство", - заявил Зеленский.
"Любые компромиссы, связанные с нашей территориальной целостностью и нашим суверенитетом - украинский народ высказался по этому поводу: они не приветствовали российских солдат с букетом цветов, они приветствовали их мужеством, они приветствовали их с оружием в своих руках", - сказал Зеленский.
Он также добавил, что Россия не может насильно получить благосклонность граждан другой страны.
"Вы не можете просто заставить президента другой страны признать все путем применения силы", - заявил Зеленский.
Напомним, 24 февраля войска РФ рано утром ворвались на украинскую территорию. Противник сначала бомбил военные объекты, а потом бил и по мирным городам, в частности, по Киеву, Харькову, Чернигову и Мариуполю.
Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорам с Владимиром Путиным и предупредил о "третьей мировой войне", если они завершатся неудачей.