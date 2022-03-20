Возможен ли спецтрибунал по Украине и будет ли у Путина иммунитет?

Петиция о создании Специального трибунала по наказанию виновных в агрессии против Украины набрала более миллиона подписей за сутки. Подписавшие обращение предлагают создать судебный орган, который занимался бы расследованием и привлечением к ответственности виновных в агрессии против Украины, в дополнение к уже идущему расследованию Международного уголовного суда (МУС) по предполагаемым военным преступлениям и преступлениям против человечности в Украине.

"Путин прямо на наших глазах совершает "высшее международное преступление" - агрессию", - говорится в петиции.

Генеральная ассамблея ООН определяет агрессию как "применение вооруженной силы государством против суверенитета, территориальной неприкосновенности или политической независимости другого государства, или каким-либо другим образом, несовместимым с Уставом ООН". Агрессия влечет за собой международную ответственность.

Никакие соображения любого характера, будь то политического, экономического, военного или иного характера, не могут служить оправданием агрессии. Агрессивная война является преступлением против международного мира. Никакое территориальное приобретение или особая выгода, полученные в результате агрессии, не являются и не могут быть признаны законными", говорится в резолюции Генеральной ассамблеи ООН от 14 декабря 1974 года.

"Есть мощный способ привлечь его [президента Путина] к ответственности: новый трибунал в стиле Нюрнберга, чтобы преследовать его лично за этот гнусный поступок", - говорится в документе.

Цель создания такого суда во время военных действий - "послать Путину и его сообщникам мощный сигнал" о намерении привлечь их к личной ответственности.

За создание спецтрибунала выступили не только политики, но и известные юристы-международники: профессор права и директор Центра международных судов и трибуналов Университетского колледжа Лондона Филипп Жозеф Сэндс; Бенджамин Берелл Ференц - бывший следователь военных преступлений нацистов и главный прокурор армии США в Нюрнбергском процессе; экс-председатель ЕСПЧ Николас Братца и адвокат из Шотландии Хелена Энн Кеннеди.

Эксперт по международному праву, пожелавший остаться анонимным, объяснил Би-би-си, действительно ли такой суд может быть создан.

Зачем нужен спецтрибунал, если есть МУС ООН?

Прокурор МУС вправе проводить расследование военных преступлений. Но Украина и Россия не являются участниками Римского статута, поэтому юрисдикции рассматривать преступление агрессии России против Украины у МУС нет. Передать его в МУС мог бы Совет безопасности ООН, но у России есть право вето, и такая передача нереальна. По той же причине Совет безопасности не сможет воспользоваться и собственными полномочиями по созданию спецтрибунала по Украине - подобно трибуналам по Югославии и Руанде.