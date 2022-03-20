Вс, 20.03.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Нарва сократила финансирование "Транса", будущее клуба оказалось под вопросом

rus.postimees.ee
Нарва сократила финансирование "Транса", будущее клуба оказалось под вопросом
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
В матче, проходившем в Кохтла-Ярве на новом поле с искусственным газоном, с соперником сражается крайний защитник "Narva Trans" Кевин Алоэ, в прошлом сезоне игравший за тартускую команду "Tammeka".
В матче, проходившем в Кохтла-Ярве на новом поле с искусственным газоном, с соперником сражается крайний защитник "Narva Trans" Кевин Алоэ, в прошлом сезоне игравший за тартускую команду "Tammeka". Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Будущее нарвского футбольного клуба "Транс" оказалось под угрозой. Команда не получила той финансовой поддержки от властей города, на которую рассчитывала, пишет Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру+".

Уменьшение размера городской помощи клубу, особенно в условиях стремительного роста цен на коммунальные услуги, ставит "Транс" в сложное положение. Президент "Транса" Николай Бурдаков даже не исключает ухода из высшей лиги.

Мэр Нарвы Катри Райк согласна с тем, что футбольный клуб играет важную роль в городе, но, как она отмечает, решение о финансировании принимают депутаты, а не горуправа.

Ключевые слова
Наверх