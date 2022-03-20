Будущее нарвского футбольного клуба "Транс" оказалось под угрозой. Команда не получила той финансовой поддержки от властей города, на которую рассчитывала, пишет Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру+".
Нарва сократила финансирование "Транса", будущее клуба оказалось под вопросом
Нарва сократила финансирование "Транса", будущее клуба оказалось под вопросом
Уменьшение размера городской помощи клубу, особенно в условиях стремительного роста цен на коммунальные услуги, ставит "Транс" в сложное положение. Президент "Транса" Николай Бурдаков даже не исключает ухода из высшей лиги.
Мэр Нарвы Катри Райк согласна с тем, что футбольный клуб играет важную роль в городе, но, как она отмечает, решение о финансировании принимают депутаты, а не горуправа.
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