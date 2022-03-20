Нарва сократила финансирование "Транса", будущее клуба оказалось под вопросом

Уменьшение размера городской помощи клубу, особенно в условиях стремительного роста цен на коммунальные услуги, ставит "Транс" в сложное положение. Президент "Транса" Николай Бурдаков даже не исключает ухода из высшей лиги.

Мэр Нарвы Катри Райк согласна с тем, что футбольный клуб играет важную роль в городе, но, как она отмечает, решение о финансировании принимают депутаты, а не горуправа.