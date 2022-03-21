Может быть опасен для самого себя: пропал 55-летний мужчина

Из-за состояния здоровья человек может представлять опасность для самого себя.

Айн ушел из дома на светло-серебристом автомобиле Opel Astra с регистрационным знаком 309TJY. Мобильного телефона у него с собой не было.

Приметы пропавшего: рост 180 см, седые волосы, среднее телосложение. Уходя из дома, на нем была черная зимняя куртка и темный полукомбинезон, низкие резиновые ботинки темного цвета и шапка цвета хаки. Айн носит очки.

В настоящий момент полиция вместе с родственниками занимается активным поиском этого человека.