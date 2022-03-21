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Может быть опасен для самого себя: пропал 55-летний мужчина

rus.postimees.ee
Может быть опасен для самого себя: пропал 55-летний мужчина
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Айн.
Айн. Фото: Lõuna prefektuur

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 55-летнего Айна, который 20 марта около 21:00 ушел из дома в деревне Мяннисалу в волости Ряпина.

Из-за состояния здоровья человек может представлять опасность для самого себя.

Айн ушел из дома на светло-серебристом автомобиле Opel Astra с регистрационным знаком 309TJY. Мобильного телефона у него с собой не было.

Приметы пропавшего: рост 180 см, седые волосы, среднее телосложение. Уходя из дома, на нем была черная зимняя куртка и темный полукомбинезон, низкие резиновые ботинки темного цвета и шапка цвета хаки. Айн носит очки.

В настоящий момент полиция вместе с родственниками занимается активным поиском этого человека.

Всех, кто видел Айна или располагает информацией о его возможном местонахождении, полиция просит сообщать об этом по номеру 112.

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