Объявленный в розыск 55-летний мужчина найден

Напомним, что полиция просила помощи в установлении местонахождения 55-летнего Айна, который 20 марта около 21:00 ушел из дома в деревне Мяннисалу в волости Ряпина.

Из-за состояния здоровья он мог представлять опасность для самого себя. Айн ушел из дома на светло-серебристом автомобиле Opel Astra с регистрационным знаком 309TJY. Мобильного телефона у него с собой не было.