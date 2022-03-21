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Объявленный в розыск 55-летний мужчина найден

rus.postimees.ee
Объявленный в розыск 55-летний мужчина найден
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Полицейский автомобиль. Иллюстративное фото.
Полицейский автомобиль. Иллюстративное фото. Фото: Elmo Riig

Полиция сообщила, что объявленный в розыск 55-летний Айн вернулся домой, с ним все в порядке.

Напомним, что полиция просила помощи в установлении местонахождения 55-летнего Айна, который 20 марта около 21:00 ушел из дома в деревне Мяннисалу в волости Ряпина.

Из-за состояния здоровья он мог представлять опасность для самого себя. Айн ушел из дома на светло-серебристом автомобиле Opel Astra с регистрационным знаком 309TJY. Мобильного телефона у него с собой не было.

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