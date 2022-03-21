Полиция сообщила, что объявленный в розыск 55-летний Айн вернулся домой, с ним все в порядке.
Объявленный в розыск 55-летний мужчина найден
Объявленный в розыск 55-летний мужчина найден
Напомним, что полиция просила помощи в установлении местонахождения 55-летнего Айна, который 20 марта около 21:00 ушел из дома в деревне Мяннисалу в волости Ряпина.
Из-за состояния здоровья он мог представлять опасность для самого себя. Айн ушел из дома на светло-серебристом автомобиле Opel Astra с регистрационным знаком 309TJY. Мобильного телефона у него с собой не было.