Керсна: вероятно, в Таллинне нам придется создать для украинцев новую школу

По состоянию на 20 марта в Эстонию с Украины прибыли 7600 детей, в том числе 200 младенцев, 2000 дошкольников, 100 – гимназического возраста, остальные – ученики основных школ, сообщила министр в передаче Esimene stuudio на канале ETV, опираясь на данные Департамента полиции и погранохраны. По ее словам, сейчас по всей Эстонии есть 3000 мест в детских садах, тысяча из них – в Таллинне. В основных школах мест больше, но основная проблема в том, что большая часть беженцев прибыла в столицу, в школах которой есть всего несколько сотен свободных мест, пишет Rus.ERR.