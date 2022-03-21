По всей видимости, государству придется создать в Таллинне новую школу для детей украинских беженцев, преподавание в которой велось бы на украинском и эстонском языке в пропорции 40/60, считает министр науки и образования Лийна Керсна.
Керсна: вероятно, в Таллинне нам придется создать для украинцев новую школу
По состоянию на 20 марта в Эстонию с Украины прибыли 7600 детей, в том числе 200 младенцев, 2000 дошкольников, 100 – гимназического возраста, остальные – ученики основных школ, сообщила министр в передаче Esimene stuudio на канале ETV, опираясь на данные Департамента полиции и погранохраны. По ее словам, сейчас по всей Эстонии есть 3000 мест в детских садах, тысяча из них – в Таллинне. В основных школах мест больше, но основная проблема в том, что большая часть беженцев прибыла в столицу, в школах которой есть всего несколько сотен свободных мест, пишет Rus.ERR.
«Власти Таллинна сообщили, что сейчас в Таллинне 2500 беженцев, а в общеобразовательных учреждениях у них есть в общей сложности 2800 мест. По всей видимости, государству придется создать отдельную школу», - отметила Керсна, которая считает, что такая школа должна быть не украинской, а с языковым погружением, на украинском языке преподавалось бы 40% предметов, а 60% – на эстонском.