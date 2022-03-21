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Калакаускас: нужно начинать готовиться к новым реалиям

Игорь Калакаускас, педагог, публицист
Калакаускас: нужно начинать готовиться к новым реалиям
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Игорь Калакаускас.
Игорь Калакаускас. Фото: Konstantin Sednev

Меня не покидает ощущение, что значительная часть моих соотечественников пока не в состоянии оценить масштаб трагедии, развернувшейся в Европе. Речь идет не только об Украине, вынужденной отражать массированную агрессию Кремля. Гуманитарная катастрофа, организованная путинским режимом, вплотную коснулась нас, и это только начало: ничто не указывает на то, что поток беженцев в Эстонию сократится в ближайшее время. Вероятность социального взрыва, вызванного целым комплексом нерешенных проблем, становится вполне реальной.

Уверен также, что настал момент, когда всем постоянным жителям Эстонии, владеющим «серым» или российским паспортом, нужно предложить гражданство Эстонии безо всяких дополнительных условий. И дискуссию о ликвидации русскоязычного школьного образования нужно временно свернуть, отложив решение вопроса на более подходящий исторический момент.

Всем нам следует еще раз оценить новую для нас ситуацию, насколько возможно остудить свой пыл и умерить политические амбиции. Как мы недавно убедились, разрушить мир легко, а восстановить бывает иногда невозможно.

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