Калакаускас: нужно начинать готовиться к новым реалиям

Меня не покидает ощущение, что значительная часть моих соотечественников пока не в состоянии оценить масштаб трагедии, развернувшейся в Европе. Речь идет не только об Украине, вынужденной отражать массированную агрессию Кремля. Гуманитарная катастрофа, организованная путинским режимом, вплотную коснулась нас, и это только начало: ничто не указывает на то, что поток беженцев в Эстонию сократится в ближайшее время. Вероятность социального взрыва, вызванного целым комплексом нерешенных проблем, становится вполне реальной.