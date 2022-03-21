«Барселона» сокрушила «Реал» на «Бернабеу» – 4:0; каталонский клуб переиграл мадридцев в матче Ла Лиги, сообщает sports.ru.
«Барселона» разгромила «Реал». Каталонцы выиграли класико впервые за 3 года
«Барселона» разгромила «Реал». Каталонцы выиграли класико впервые за 3 года
«Барса» выиграла класико впервые за 3 года, а также в 9-й раз разгромили «Реал» в 21-м веке.
«Барселона» в девятый раз одержала крупную победу над «Реалом» в XXI веке.
Мадридский клуб лишь один раз крупно обыграл «Барселону» в этом веке – это было рамках рамках чемпионата Ла Лиги. 7 мая 2008 года «Реал» победил каталонцев со счетом 4:1.