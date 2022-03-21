Жители Эстонии не отказались от поездок на автомобилях из-за рекордных цен на топливо

Когда стоимость бака бензина становится все выше, логично предположить, что горожане будут активнее ездить на автобусах и велосипедах, однако, по словам руководителя отдела развития транспорта Министерства экономики и коммуникаций Индрека Гайлана, все не так однозначно: "С учетом роста покупательской способности цены на топливо сейчас не выше, чем в 2014 году. Рост цен сейчас не повлиял на использование общественного транспорта".

Свою роль в этом сыграла пандемия – люди привыкли избегать общественного транспорта или благодаря удаленной работе стали реже пользоваться личным транспортом. По словам главы таллиннского Транспортного департамента Андресы Харьо, в 2019 году на общественном транспорте Таллинна было совершено 143 млн поездок, в 2020 году – 90,6 млн поездок, а в 2021 году – 75,5 млн.

Отступление коронавируса и высокие цены на топливо могут вернуть таллиннцев в общественный транспорт, но Харьо сомневается, что уровень 2019 года восстановится быстро.