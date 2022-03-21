Цены на нефть продолжают расти

Саудовская Аравия заявила в воскресенье, что йеменские хуситы нанесли удары по нескольким объектам на территории страны, в том числе по топливному складу нефтекомпании Saudi Aramco в Джизане, а также предприятию по переработке газа в Янбу.

Тем временем министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в интервью газете Hurriyet, что России и Украине удалось сблизить позиции по ряду пунктов в ходе переговоров.

Цены как Brent, так и WTI за четверг-пятницу подскочили более чем на 10%, но завершили прошлую неделю снижением на 4,2%.