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Цены на нефть продолжают расти

Интерфакс/BNS
Цены на нефть продолжают расти
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Добыча нефти.
Добыча нефти. Фото: FREDERIC J. BROWN

Цены на нефть растут в понедельник на фоне военных действий в Украине, а также роста напряженности на Ближнем Востоке.

Саудовская Аравия заявила в воскресенье, что йеменские хуситы нанесли удары по нескольким объектам на территории страны, в том числе по топливному складу нефтекомпании Saudi Aramco в Джизане, а также предприятию по переработке газа в Янбу.

Тем временем министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в интервью газете Hurriyet, что России и Украине удалось сблизить позиции по ряду пунктов в ходе переговоров.

Цены как Brent, так и WTI за четверг-пятницу подскочили более чем на 10%, но завершили прошлую неделю снижением на 4,2%.

В центре внимания рынка остается ситуация в Китае, где был отмечен очередной скачок заболеваемости COVID-19, трейдеры пытаются оценить, скажется ли это на объемах спроса на нефть. Председатель КНР Си Цзиньпин пообещал принять меры, чтобы ослабить негативное влияние строгих карантинных мер на экономику страны, сообщает Bloomberg.

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