ATP опубликовала обновлённую версию рейтинга теннисистов в мужском одиночном разряде. Россиянин Даниил Медведев, занимавший первое место, опустился на вторую строчку, пропустив вперёд серба Новака Джоковича, сообщает "Чемпионат".
Даниил Медведев официально лишился статуса первой ракетки мира
Произошло это из-за того, что у Даниила сгорели 250 очков за выигранный в марте 2021 года турнир ATP-250 в Марселе. По итогам следующего турнира, «Мастерса» в Майами, Медведев потеряет 180 очков за прошлогодний четвертьфинал, а Джокович — 45 за 1/8 финала Майами в 2019-м (от баллов, заработанных в 2019 году и до сих пор не вычтенных в связи с пандемией коронавируса, в зачёт идёт только половина, поэтому у Новака 45 очков вместо 90).
Медведев стал первой ракеткой мира 28 февраля. О том, что россиянин вернётся на вторую строчку, стало известно в середине минувшей недели, когда Даниил проиграл французу Гаэлю Монфису в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе (США).
Испанец Рафаэль Надаль, проигравший в финале турнира в Индиан-Уэллсе американцу Тейлору Фритцу, вышел на третье место, потеснив немца Александра Зверева. Россиянин Андрей Рублёв, проигравший в полуфинале, поднялся с седьмой на шестую строчку. Что касается Фритца, то он отыграл 12 мест и теперь идёт восьмым.
Рейтинг АТР. 21 марта
1 (2). Новак Джокович (Сербия) — 8465 очков.
2 (1). Даниил Медведев (Россия) — 8445.
3 (4). Рафаэль Надаль (Испания) — 7715.
4 (3). Александр Зверев (Германия) — 7025.
5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 6055.
6 (7). Андрей Рублёв (Россия) — 5040.
7 (6). Маттео Берреттини (Италия) — 5035.
8 (20). Тейлор Фритц (США) — 3875.
9 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 3825.
10 (9). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3768…
28 (26). Карен Хачанов (Россия) — 1610…
33 (22). Аслан Карацев (Россия) — 1428.