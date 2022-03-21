Даниил Медведев официально лишился статуса первой ракетки мира

Произошло это из-за того, что у Даниила сгорели 250 очков за выигранный в марте 2021 года турнир ATP-250 в Марселе. По итогам следующего турнира, «Мастерса» в Майами, Медведев потеряет 180 очков за прошлогодний четвертьфинал, а Джокович — 45 за 1/8 финала Майами в 2019-м (от баллов, заработанных в 2019 году и до сих пор не вычтенных в связи с пандемией коронавируса, в зачёт идёт только половина, поэтому у Новака 45 очков вместо 90).