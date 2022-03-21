Российская биатлонистка Кристина Резцова заняла итоговую 20-ю позицию в общем зачете Кубка мира сезона-2021/22, сообщает Sportox.ru.
Кристина Резцова стала 20-й в общем зачете Кубка мира по биатлону по итогам сезона
Кристина Резцова стала 20-й в общем зачете Кубка мира по биатлону по итогам сезона
Резцова стала лучшей среди россиянок, на ее счету 366 очков. Ульяна Нигматуллина расположилась на 25-й строчке (285), Светлана Миронова — 34-я (197), Ирина Казакевич — 35-я (189), Валерия Васнецова — 40-я (153).
Ранее норвежка Марте Рейселанд досрочно выиграла Большой хрустальный глобус (957 очков).
Российские биатлонисты пропустили последние этапы Кубка мира.
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