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Кристина Резцова стала 20-й в общем зачете Кубка мира по биатлону по итогам сезона

rus.postimees.ee
Кристина Резцова стала 20-й в общем зачете Кубка мира по биатлону по итогам сезона
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Кристина Резцова, ОИ в Пекине 2022 год.
Кристина Резцова, ОИ в Пекине 2022 год. Фото: KIM HONG-JI/REUTERS

Российская биатлонистка Кристина Резцова заняла итоговую 20-ю позицию в общем зачете Кубка мира сезона-2021/22, сообщает Sportox.ru.

Резцова стала лучшей среди россиянок, на ее счету 366 очков. Ульяна Нигматуллина расположилась на 25-й строчке (285), Светлана Миронова — 34-я (197), Ирина Казакевич — 35-я (189), Валерия Васнецова — 40-я (153).

Ранее норвежка Марте Рейселанд досрочно выиграла Большой хрустальный глобус (957 очков).

Российские биатлонисты пропустили последние этапы Кубка мира.

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