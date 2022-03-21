Ограничения сняты, но теперь рестораны столкнулись с новой угрозой

Требование предъявления коронапаспорта было отменено в Эстонии еще в прошлую среду, но большого притока посетителей, например, в рестораны это не вызвало, пишет Postimees. «На удивление тихо», — говорит Йоэль Острат из тартуской компании Umbroht OÜ, которой принадлежит в университетском городке ресторан Kolm Tilli.