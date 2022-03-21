Требование предъявления коронапаспорта было отменено в Эстонии еще в прошлую среду, но большого притока посетителей, например, в рестораны это не вызвало, пишет Postimees. «На удивление тихо», — говорит Йоэль Острат из тартуской компании Umbroht OÜ, которой принадлежит в университетском городке ресторан Kolm Tilli.
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Ограничения сняты, но теперь рестораны столкнулись с новой угрозой
Ограничения сняты, но теперь рестораны столкнулись с новой угрозой
Исполнительный директор Эстонского союза отелей и ресторанов Киллу Майдла отметила, что отмена ограничений совпала с рядом факторов, влияющих на количество посетителей.