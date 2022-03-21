Мартин Репинский покинул Центристскую партию

«В прошлом году я решил не баллотироваться на выборах Рийгикогу в 2023 году. Семь лет работы в парламенте были увлекательным и богатым на вызовы временем, но предпринимательство не отпускает меня. В следующем году я не буду баллотироваться в Рийгикогу, я покидаю партию и также покидаю фракцию, чтобы быть свободным и независимым», - цитирует Репинского Postimees.

«Я планирую работать в Рийгикогу до конца срока своего мандата. Во всех важных вопросах поддержу Центристскую партию, если фракция сочтет это нужным. У меня нет негативных чувств к партии или однопартийцам, я верю, что дружба и желание сотрудничать сохранятся и после моего ухода из политики», - подтвердил Репинский.