Заместитель советника президента США по нацбезопасности Далип Сингх отказался раскрывать, какие последствия наметила американская администрация для Китая на случай, если он окажет помощь России в вопросах, связанных с российской спецоперацией на Украине.
Белый дом решил держать в секрете возможные меры против Китая, если Пекин окажет Москве помощь
"Это остается секретом", - сказал он в интервью телеканалу CBS в ответ на вопрос ведущей, будут ли это санкции.
Чиновник напомнил, что в ходе недавней беседы президента США Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином американская сторона "четко разъяснила Китаю вопрос, касающийся любой поддержки российского вторжения и любой помощи, которую он может оказать России в уклонении от санкций".
"И мы также ясно дали понять, какими будут эти последствия", - заявил Сингх.
Министр иностранных дел Китая Ван И накануне заявил журналистам, что позиция Китая по Украине основывается на его собственных оценках, он не приемлет раздающиеся из-за рубежа обвинения в его адрес и отвергает все попытки оказать давление на Пекин.
"Китай будет продолжать выносить независимые суждения, основанные на существе самого вопроса, объективным и справедливым образом. Мы никогда не примем никакого внешнего принуждения и давления, и мы также выступаем против любых необоснованных обвинений и подозрений в адрес Китая", - привел МИД КНР слова дипломата китайским журналистам.