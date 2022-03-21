Опытнейший чешский штурман погиб во время гонки в Словакии

Чешский штурман Рудольф Куржил, многолетний гонщик, а также спортивный чиновник, который в том числе был директором Ралли Густопече и Валашске, погиб на кольцевом участке трассы Ралли Словакия.

63-летний Куржил был легендарным чешским штурманом. Его карьера стартовала еще в 1985 году, поначалу он выступал на родине, но затем участвовал в ралли Центральной Европы. Вместе со своим напарником Рене Доналом он дважды занимал второе место в гонках своего класса.

На минувших выходных Рудольф не выдержал удара гоночного автомобиля Peugeot 208 о бетонные ограждения. Штурман скончался на месте.

«Штурман скончался на месте, водитель был доставлен в больницу», — говорится в сообщении словацкой полиции.

В то же время, всего несколько недель назад в аварии в Словакии погиб и многообещающий чешский мотоциклист Якуб Гурецки.

«К сожалению, наш спорт иногда выбирает жестокие жертвы. Сегодня нас покинул Рудольф Куржил. Опытный штурман, ключевое лицо нашего раллийного спорта и, самое главное, прекрасный человек. Нам будет его очень, очень не хватать. Почтим память Руды», — написал в социальных сетях президент Автоклуба Чехии Ян Штовичек.