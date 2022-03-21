Депутат Рийгикогу: российскую сферу влияния в Эстонии нужно решительно ограничить

«Эстонцы очень сдержанно удаляли из общества элементы советской оккупации, такие как Бронзовый солдат, серп и молот, бессмертный полк, георгиевская лента, и другие идеологические великорусские атрибуты, загрязняющие общество», - сказал он .

По его словам, хороший пример - Бронзовый солдат, в отношении которого эстонцы годами обманывали самих себя, говоря, что это статуя, отлитая по Кристьяну Палусалу, что это исторический и художественный монумент и что не нужно раздражать здешних русских и Россию переносом памятника из центра города.

«Наивные! Кульминацией такой страусиной политики стала в 2007 году бронзовая ночь в качестве «подарка за кротость», когда и Россия, и здешняя паятая колонна показали свое истинное лицо», — сказал он.

«Следующий хрестоматийный пример — трансляция российских пропагандистских каналов. На протяжении 30 лет и до последнего российского вторжения в Украину многие политики, чиновники и медиаэксперты говорили нам - нельзя затыкать рты российским СМИ, мы не такие как они! Мы не должны закрывать эти телеканалы, для этого нет законодательной базы и это не демократично! Что будут смотреть русские люди! Сегодня гротескно вспоминать, как Департамент защиты прав потребителей и технического надзора, образно говоря, на следующий день после российского вторжения в Украину объявил, что провел глубокий анализ и пришел к выводу, что через эти каналы действительно ведется военная пропаганда», — пояснил Круузимяэ.

"Как повлияла российская медиапропаганда на население? Опрос, проведенный компанией Active Group, показывает, что 86 процентов населения России полностью или частично выступают за возможное вторжение на территорию Евросоюза. Кто-нибудь сомневается, что такая промывка мозгов не коснулась и наших русскоязычных и, к сожалению, некоторых эстонцев тоже?" - задается вопросом политик.

«Если вы бывали в Украине, то где там русскоязычные вывески, георгиевские ленточки и прочая русская символика? Ответ: в мусорной корзине истории. Даже в русскоязычном Харькове или Мариуполе невозможно ими размахивать», — сказал он.

«Необходимо решительно ограничить и в Эстонии российскую сферу влияния! Поэтому пора дополнить Пенитенциарный кодекс! Есть разумная и существенная необходимость рассматривать все символы России как военную пропаганду и дополнить Уголовный кодекс, внеся в него конкретный перечень символов, подлежащих санкциям», — сказал Круузимяэ.

«Также следует с осторожность и из соображений безопасности отобрать лицензии на оружие у граждан России и Беларуси, имеющих постоянные и временные виды на жительство. Нельзя забывать, что граждане этих стран присягнули на верность сегодняшним государствам-агрессорам. Например, по состоянию на прошлый год 1300 граждан Российской Федерации имели эстонское разрешение на оружие», — заявил Круусимяэ.