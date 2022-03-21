Видео ⟩ На юге Китая потерпел крушение пассажирский самолет: на борту было 132 человека

Борт совершал рейс из Куньмина в Гуанчжоу. Администрация гражданской авиации Китайской Народной Республики заявила, что связь с бортом была потеряна в Учжоу, на борту было 132 человека: 123 пассажира и девять членов экипажа. Китайское телевидение ранее сообщило, что на борту было 133 человека.

Рейс вылетел из юго-западного города Куньмин в 13:11 (0511 по Гринвичу), показали данные FlightRadar24. Отслеживание рейса закончилось в 14:22 (0622 по Гринвичу) на высоте 3225 футов со скоростью 376 узлов.

Самолет упал в горной местности в уезде Тэн в городском округе Учжоу Гуанси-Чжуанского автономного района. Сообщалось, что из-за крушения начался пожар на местности. Сведений о погибших и пострадавших пока нет, на место происшествия направляются спасатели.