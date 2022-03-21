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Видео ⟩ На юге Китая потерпел крушение пассажирский самолет: на борту было 133 человека

rus.postimees.ee
На юге Китая потерпел крушение пассажирский самолет: на борту было 133 человека
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Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное. Фото: Charles Platiau

Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines потерпел крушение на юге Китая, сообщило Государственное телевидение Китая.

Борт совершал рейс из Куньмина в Гуанчжоу. Reuters сообщает, что на борту было 133 человека. В результате крушения самолета в горах Гуанси-Чжуанском автономном районе начался пожар.

Сведений о погибших и пострадавших пока нет, на место происшествия направляются спасатели.

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