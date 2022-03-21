Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines потерпел крушение на юге Китая, сообщило Государственное телевидение Китая.
Видео ⟩ На юге Китая потерпел крушение пассажирский самолет: на борту было 133 человека
На юге Китая потерпел крушение пассажирский самолет: на борту было 133 человека
Борт совершал рейс из Куньмина в Гуанчжоу. Reuters сообщает, что на борту было 133 человека. В результате крушения самолета в горах Гуанси-Чжуанском автономном районе начался пожар.
Сведений о погибших и пострадавших пока нет, на место происшествия направляются спасатели.
Accidente aéreo en #China #ChinaEastern https://t.co/4A0KrO4hMX— Darwin R. Becerra Q. 🇪🇨 (@DarwinBecerraQ) March 21, 2022
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