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Премьер Финляндии заявила о готовности принять больше украинских беженцев

YLE/PM
Премьер Финляндии заявила о готовности принять больше украинских беженцев
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Санна Марин.
Санна Марин. Фото: REINHARD KRAUSE/REUTERS

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила о готовности принять больше украинских беженцев. Она заверила, что власти страны постараются обеспечить максимально нормальные условия проживания, пишет портал YLE.

«Мы готовимся принять больше людей», – заявила Cанна Марин во время поездки в Рованиеми.

По ее словам, до Финляндии доехало относительно небольшое число беженцев. Большинство бегущих от войны украинцев обосновались в соседних странах.

Марин заверила, что власти будут стараться обеспечить «максимально нормальные условия» для размещения приезжающих из Украины.

Премьер также отметила, что финны осведомлены о происходящем и хотят помогать.

Она считает важным решение ЕС о том, что беженцам дадут право на работу, а детям – возможность посещать школу или детский сад.

По данным миграционной службы, убежища в Финляндии попросили 7 916 украинских граждан.

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