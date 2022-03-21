Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила о готовности принять больше украинских беженцев. Она заверила, что власти страны постараются обеспечить максимально нормальные условия проживания, пишет портал YLE.
Премьер Финляндии заявила о готовности принять больше украинских беженцев
Премьер Финляндии заявила о готовности принять больше украинских беженцев
«Мы готовимся принять больше людей», – заявила Cанна Марин во время поездки в Рованиеми.
По ее словам, до Финляндии доехало относительно небольшое число беженцев. Большинство бегущих от войны украинцев обосновались в соседних странах.
Марин заверила, что власти будут стараться обеспечить «максимально нормальные условия» для размещения приезжающих из Украины.
Премьер также отметила, что финны осведомлены о происходящем и хотят помогать.
Она считает важным решение ЕС о том, что беженцам дадут право на работу, а детям – возможность посещать школу или детский сад.
По данным миграционной службы, убежища в Финляндии попросили 7 916 украинских граждан.
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