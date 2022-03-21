Премьер Финляндии заявила о готовности принять больше украинских беженцев

«Мы готовимся принять больше людей», – заявила Cанна Марин во время поездки в Рованиеми.

По ее словам, до Финляндии доехало относительно небольшое число беженцев. Большинство бегущих от войны украинцев обосновались в соседних странах.

Марин заверила, что власти будут стараться обеспечить «максимально нормальные условия» для размещения приезжающих из Украины.

Премьер также отметила, что финны осведомлены о происходящем и хотят помогать.

Она считает важным решение ЕС о том, что беженцам дадут право на работу, а детям – возможность посещать школу или детский сад.