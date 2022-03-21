«Кто-то будет встречать с ромашками». Что, если Россия нападет и на страны Балтии?

"Это переворот бандитский!"

"Это флаг чужого государства, где идет война! В Йемене тоже идет война, почему я флага Йемена не вижу? Почему флага Ирака нет?"

"А в школе ты кем был? Стукачом?"

"У себя дома обкрутитесь этими флагами и ходите!"

Айварс Брокс Фото: BBC

Айварс Брокс считает, что экстремистских настроений в городе еще нет, потому что люди выжидают. Но заявления о том, что Россия права, он слышал лично. И теперь уверен: если война начнется в Даугавпилсе, найдутся те, кто поддержит и это.

"Думаю, город поделился на два лагеря - одни за Путина, другие за Украину, - говорит директор школы. - Многие находятся в российском информационном поле. 20-30 лет люди смотрели российские каналы, они верят Путину. (…) Многие обижены на то, что это уже не СССР. У нас была надежда, что их дети пойдут в школу, будут учить латышский… Но мы смотрим - а эти дети растут в тех же семьях, впитывают то же самое...".

Может, пропаганда?

Сейчас Брокс говорит, что боится за свою семью. Украинский флаг снимать не собирается, вопросом занимается минкульт. А министерство регионального развития ведет беседы с Даугавпилсской думой, призывая ту сплотить общество вокруг Украины. В ответ мэр Даугавпилса Андрейс Элксниньш в соцсетях сообщил, что "сдавать экзамены он будет жителям города, а не представителям правительства". У самой думы флаг так и не появился.

Вадим - актер местного театра, они снимал происходящее, а потом выложил видео в соцсетях. Он русский, родился в Даугавпилсе, 10 лет прожил в России. Вадим пришел на этот митинг, чтобы поддержать директора школы Брокса. И посмотреть - существуют ли в реальности те люди, которые оставляют пророссийские комментарии в соцсетях. Говорит, не ожидал, что их окажется так много:

"Там были такие аргументы глупые… Про восемь лет, про то, что война идет в Йемене. Они даже формулировки иногда не меняют - вот те, которые слышны от Соловьева и иже с ним. Это люди в телевизоре", - говорит он Русской службе Би-би-си.

Вадим не считает, что поддержка Путина - этническая проблема. Он сам русский, на проукраинских митингах видит таких же русских. Но почему ситуация обострилась именно в русском Даугавпилсе, он объяснить не может:

"Может, пропаганда? Чтобы все тут успокоились - не надо ничего такого делать, чтобы их раззадоривать, вроде они все безобидные, но это только до того момента, как появится какая-то угроза. В этот момент мне сложно сказать".

Снова "восемь лет"

Митинг против флага был организован местным активистом Александром Ильиным. Ильин говорит, что выступает против войны. Но есть нюансы. По его словам, жители города очень недовольны той поддержкой, которую Латвия оказывает Украине.