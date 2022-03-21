В Литве зарегистрировались почти 25 000 военных беженцев из Украины

По его данным, в Вильнюсском регистрационном центре было зарегистрировано больше всего - 8725 человек, еще 2787 – в Алитусском миграционном центре, 1 659 – в Клайпедском миграционном центре и 1279 – в Мариямпольском миграционном центре. В Каунасском регистрационном центре зарегистрировано 1593 беженца из Украины, в Шяуляйском центре - 1134.

Только за последние сутки зарегистрировано 1233 беженца, в том числе 575 несовершеннолетних.

Из зарегистрированных в целом беженцев 2979 соствляют дети меньше шести лет.

Большинство из них обратились за временным видом на жительство по гуманитарным соображениям.